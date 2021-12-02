三陰性乳癌惡性度高　健保給付不全病友難承受

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21年前罹患乳癌的黃淑芳，對於病友抗癌過程的辛苦是心有戚戚，黃淑芳表示，當病人拿到病理組織切片報告時，因為太複雜，常常聽不懂而感到心慌。萬一確診的是令人聞風喪膽的三陰性乳癌，在病友與家屬心中幾乎等於判處死刑，更加深對治療的無助和絕望感。為此，協會固定舉辦乳癌的小班制講座，讓新病友可以踏上認識乳癌之旅，了解病理報告內容，或是後續治療方針介紹，以及問題解答。
黃淑芳表示，現在網路資訊爆炸，仍充斥負面不正確的資訊，使病友備受打擊，認為自己沒藥醫、救不活了，或產生狐疑，不知網路上資訊何者為真，而好發族群通常是年輕女性，許多病友還需照顧小孩、人生規劃一夕之間通通被打亂，對他們而言極度挫折沮喪。每當遇到病友手足無措時，黃淑芳都會鼓勵：「儘管三陰性乳癌很難纏、可怕，但現在藥物越來越進步，很多患者也是活得很久，因此一定要配合醫生治療。」協會也有志工關懷的諮詢專線，病友任何的困境、心事，都可透過一通電話訴說。
1個月20萬治療費用難負擔 盼早日通過健保
三陰性乳癌相當難纏，不僅惡性度高，以往是以化療、放療為主，但副作用強，大大影響生活品質，且易復發、預後差，讓患者抗拒治療，但現在多了新的治療武器，標靶藥物及免疫療法，患者進行基因檢測後，若帶有BRCA基因變異，可利用口服PARP抑制劑，能準確標靶三陰性乳癌，治療效果佳；患者若檢測PD-L1呈陽性，可使用免疫療法，精準抑制癌細胞PD-L1特定抗原，喚醒自體免疫系統能力，進而殲滅癌細胞，不僅提升存活率，副作用也大幅降低，使生活品質回升，是一大福音。
但黃淑芳語重心長強調，「免疫療法沒有健保給付，一個月要價20多萬。」現行健保給付制度裡，不僅針對三陰性乳癌所使用的免疫療法無給付，而PARP抑制劑雖有健保給付，但基因檢測也得自費，一次要價2-3萬，等於給付不完全，難以承受的高額治療費用，對病友而言就像原本充滿一絲希望，卻又無情給了重重一擊。
台灣三陰性乳癌案例只佔乳癌的1-2成，等同於每年約1千至2千位，處於相對少數的族群，黃淑芳呼籲政府別再忽略病友，期盼能夠通過健保給付，曾有患者無能力負擔免疫治療費用，退而求其次進行化療、放療，仍撒手人寰，家屬悲痛表示，「如果可以使用免疫治療，或許現在還活著。」突顯病友對於無力負擔費用治療的迫切需求。黃淑芳也以過來人角度鼓勵病友，務必進行基因檢測，選擇最適合的藥物，讓治療更加精準，且治療期間要「醫病互信」，遵醫囑治療，並結合家人、病友團體的力量，陪伴度過人生轉折，堅強走下去。
台灣三陰性乳癌案例只佔乳癌的1-2成，等同於每年約1千至2千位，處於相對少數的族群，黃淑芳呼籲政府別再忽略病友，期盼能夠通過健保給付。
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