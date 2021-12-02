洗腎最常見廔管阻塞　這招打通關最有效

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洗腎廔管三大類：自體廔管、人工血管、雙腔導管洗腎廔管，就是接合「動脈」跟「靜脈」，以動脈壓力衝擊靜脈，讓靜脈管徑變粗，使血流量增大，如此方便扎針進行血液透析。基本上，可將透析血管通路分成三大類，第一是「自體動靜脈廔管」，第二是在體內埋設「人工血管」，第三是暫時性的「雙腔導管」，提供緊急洗腎患者，另一情況是，若患者不適合做廔管時，會使用永久性雙腔導管，供長期洗腎使用。
依據美國國家腎臟基金會（KDOQI）發布的腎臟治療指引，洗腎患者建議先以自體廔管為主，其術後需1-3個月成熟期，病患每天要進行手部握球運動，可促進廔管成熟，但萬一患者曾中風，進行手部運動會相當吃力，並不適合使用自體廔管，或者安裝時必須避開能力較弱的部位。人工血管則是埋在皮下，一端接動脈，另一端則是深層靜脈，人工血管不需等待成熟，只要傷口痊癒無發炎，就可進行洗腎扎針，但人工血管對人體而言是外來物，可能有感染風險。
曾政哲醫師表示，台灣人不太願意面對洗腎的事實，常拖延到體內毒素過高，造成生命危險時，才臨時安裝暫時性雙腔導管，但因管徑太細、容易阻塞，使用壽命只有一到三個月，不適合長期洗腎。
因此，會改以永久性雙腔導管，其毛氈型設計，會與皮下組織黏合，避免細菌感染，且管腔較粗，狹窄、阻塞的機率相對低，不過雙腔導管卻容易導致人體中央靜脈損傷或狹窄，曾政哲醫師表示，在洗腎之前，建議先做好洗腎廔管，如此才有足夠時間使廔管成熟，讓洗腎更加順利、降低風險。
氣球擴張術、導管融栓 解決洗腎廔管阻塞曾政哲醫師說明，患者每天要聽廔管的聲音，可知道有沒有阻塞，但光聽聲音並無法得知「阻塞程度」，因此可以從症狀面進行判斷，例如不好下針、不容易止血，或血流速度不快時會有「跳針」情況，此時建議進醫院檢查，並進行手術。
曾政哲醫師表示，手術通常由心臟科或血管外科醫師進行「氣球擴張術」，將靜脈嚴重狹窄處以氣球撐開，使血流通暢，但假設已完全阻塞、充滿血塊，可用導管溶栓的方式，將血塊融掉、清除，接著利用氣球擴張術，預防廔管阻塞。
曾政哲醫師補充，早期會請病患固定每三個月進行一次氣球擴張術，造成患者反覆承受手術痛苦、耗費身心往返醫院，現在應等病人發生症狀時，再進行手術，太早進行氣球擴張術，其實對於預防廔管阻塞不一定有成效。曾政哲醫師提醒，若患者發生疑似症狀時，要聯繫個案管理師，根據病情嚴重度，直接送往醫院急診進行處置，或是預約門診進行檢查，避免錯失治療機會。
洗腎廔管患者 應避免提重物、以手進行止血即可洗腎患者仍可以正常生活，曾政哲醫師建議，做完洗腎廔管的患者平時要避免提重物，因為持續出力時間太長會壓迫廔管；患者要穿著寬鬆衣服，太緊的衣物也會影響廔管成熟。若廔管出現纖維化，可使用遠紅外線照射，且一般洗腎診所都會安裝此設備。
若有出血情況，用「手」壓住進行止血，讓血不要滲流出來即可。曾政哲醫師表示，早期使用止血帶，病人經常忘記解開止血帶，導致廔管阻塞，但若是失智、獨居老人，恐怕無法自主止血，因此仍須使用止血帶。
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