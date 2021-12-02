我是廣告 請繼續往下閱讀
肺癌蟬聯國人十大癌症死因首位超過10年，因初期多無明顯症狀，透過X光發現時多已超過1公分而有轉移風險，幸賴目前低劑量肺部電腦斷層(LDCT)檢查可以篩檢早期肺癌，有助偵測小於1公分的肺結節，但因LDCT影像張數眾多且仰賴醫師經驗，判讀耗時費力。為輔助醫師提高診斷效率及正確性，國泰綜合醫院攜手國內新創團隊雲象科技，合作開發肺結節偵測AI-低劑量電腦斷層掃瞄(LDCT)偵測系統，以超過3,000例，計逾45萬張的高解析度影像，開發出高敏感度AI系統，讓肺結節無所遁形。該肺結節偵測AI對於偵測6mm以上結節敏感度已達91.95%，且只要20秒就能產出偵測結果，並自動排序高風險肺結節及回饋特徵資訊，目前正持續累積資料庫精進AI系統，未來可望提供醫師做為臨床診斷參考的重要意見，提升醫療品質造福病人。
心血管遠距照護 返家後續照護滿意度高
另外，考量心血管疾病是僅次於癌症的國人十大死因，為延續對心血管住院病人出院後的照護，國泰綜合醫院成立「心血管遠距照護中心」，提供病人遠距照護服務。「醫療心未來 智慧遠距照護」服務涵蓋：1.提供遠距照護包（包括心電圖量測儀、血壓、血氧、血糖機等各項監測設備），由個管師教導病人返家後使用量測並上傳各項生理數值、2.當病人回傳數值異常，個管師主動聯繫病人或家屬追蹤關懷、3.同時提供心血管遠距照護中心平台，提供病人居家照護建議及病況追蹤服務、4.醫護團隊利用心血管遠距照護管理平台，監控數據並與病人即時溝通。遠距照護服務有利病人返家後照護，目前受惠此服務的病人有83%表示肯定。
健康管理APP 健檢、產檢、衛教、育兒一手掌握
不僅國泰綜合醫院以智慧醫療參展，此次霖園集團國泰人壽及國泰健康管理亦以創新、數位智慧服務參展。國泰人壽長期重視國人健康，致力於開發多元的創新商品及服務，期望打造友善及多功能的健康管理生態圈。今年推出升級版Cathay Walker Plus健康計劃，從走路、心率、睡眠三大面向照顧民眾健康，並透過經驗分會員累兌制度與串聯運動、營養、休閒等六大產業，打造一個具遊戲化機制的健促平台，讓民眾隨時隨地、輕鬆自在地在生活中行動，提升健康力。
擁有健檢中心和產後護理之家的國泰健康管理，今年積極布局數位智慧服務，打造全方位健康管理服務及照護。其中健檢中心啟動健檢線上預約，同步發展健檢企業客戶的「B2B健康管理服務平台」，以企業客戶客製化企業套檢、一站式整合資訊及數據化健康分析，協助企業對員工健康管理之最佳解決方案，攜手打造幸福企業。另外，將於2022年初上線的「國泰i健康」健檢APP，將串接線上預約系統，並可同步檢視個人健檢資訊及最新健檢報告，持續優化服務。而國泰產後護理之家9年來累計照顧約1.1萬名媽媽及寶寶，匯集豐富的照護經驗，發展出「國泰寶寶APP」，從產檢提醒、孕程衛教到產後諮詢，延伸到寶寶視訊及成長紀錄；現階段更持續優化為2.0版，增加孕期媽媽產檢紀錄及胎兒成長動態，一手掌握育兒大小事，提供媽媽寶寶照護更好的照護。因應客戶需求與擴大服務版圖，「國泰內湖產後護理之家」已於11月初開業，未來將至新竹開設新據點，提供全方位的健康管理服務。
此次醫療科技展，國泰綜合醫院結合國泰人壽、國泰健康管理展出7大主題包括：1.肺結節偵測AI-低劑量電腦斷層掃瞄(LDCT)偵測系統、2.醫療心未來 智慧遠距照護、3.皮膚醫美商品開發及應用、4.醫療儀器智能化管理、5.怡樂適APP全程照護智慧互動個管系統、6.Cathay Walker Plus健康計劃及7.數位智慧照護服務。
資料來源：健康醫療網 【2021醫療科技展】AI輔助偵測肺結節、遠距心照護 國泰綜合醫院特色參展
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊