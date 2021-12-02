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高醫大產學營運處積極投入精準醫療與智慧生醫的研發，今年有多項技術榮獲第18屆國家新創獎，現場將公開6項專利發明，包括輔助診斷ADHD智慧手錶、AI眼底鏡像預測腎病變系統、攝護腺癌二代賀爾蒙藥物治療推薦系統、整合實境與腦機介面之下肢復健系統、阿茲海默症評估系統及HCA醫事人員行動簽章等。另協同合作夥伴南六企業及筑波醫電展示拋棄式手術衣和鋪單、面膜和保養品、濕紙巾及尿布表面層等防疫產品，民眾可至現場體驗AI 雙眼龍熱像儀、O-Ring消毒機，並換領醫療口罩及酒精濕紙巾。
高醫附院展示3項特色醫療
高醫附院展示「核磁共振影像導引直線加速器（MR-Linac）」、「交感神經活性測量」及「數位牙科．精準醫療」三項先進的醫療設備。MR-Linac能精準治療肺癌、肝癌、乳癌、胰臟癌、攝護腺癌等，並具有即時追蹤腫瘤、治療中動態透視及副作用低等優點，自去年6月至今年10月，已完成169例治療。
「交感神經活性測量」可就過勞所引起的自律神經失調進行非侵入性的皮膚交感神經活性與心律變異檢測，只需15分鐘的紀錄，就可找出心血管疾病相關的自律神經活性變化，協助醫師為病人做客製化的醫療。臨床證實，心肌梗塞與昏厥病人的皮膚交感神經活性確有變化。此項展覽除在大會AI科技特展區展示外，高醫J518展示區亦提供民眾體驗。
至於缺牙想植牙者，高醫牙科攜手2019年全球20家光學手術導航品牌之一的醫百科技，展示智慧化的醫療設備，包括可模擬臨床教育的「SimEx」、執行精準微創手術的「IRIS」，以及互動式模擬訓練口腔照護的「Pvix」等儀器，現場開放民眾體驗精準牙醫服務新模式。
小港醫院研發防疫智慧醫療
防疫如防火，分秒必爭，小港醫院和雲高公司合作研發，「AI人工智慧胸腔X- ray異常辨別提醒系統」與「攜帶型多功能微型光譜儀」，可大幅降低影像判讀時間，找出疑似新冠肺炎病徵的特色；另掌上型新型冠狀肺炎抗體檢測儀，從檢體到快篩結果只需10-15分鐘，具有快速篩檢的優勢。
大同醫院主推失智症體感遊戲
長期致力於長期照護與失智症照護的大同醫院，與緯創醫學、高雄市政府經發局合作開發兼具失智快篩與復能訓練的體感遊戲，藉由益智遊戲來評估失智風險及運動肌耐力，未來也可支援長照體系的發展，現場開放民眾遊戲體驗。
旗津醫院發展智慧化運動系統
致力於發展旗津「長照島」的旗津醫院，與高登智慧科技合作，以健康大數據分析為中心，發展智慧化運動系統，結合健康平台與一套八組的智慧化環狀運動器材和一站式健康量測站，提供6個社區C據點巷弄站的長者使用，讓長輩在家附近就能安全且智慧化的運動，提升肌力，降低跌倒率；員工亦利用此設備來測體重體脂、血壓、身心12指標等，搭配人工智能對策推播系統，讓個人輕鬆掌握健康狀況。
■醫師專題演講：
|日期、時間
|講者
|題目
|12/2(四)下午3:00
|戴嘉言副院長
|原鄉E護 高醫守護
|12/3(五)下午3:00
|蔡維中醫師
|高醫創新醫療-皮膚交感神經活性SKNA-自律神經在醫療上的應用
|12/4(六)上午10:30
|邱怡文醫師
|愛腎於己
|12/4(六)上午11:00
|黃志仁主任
|高科技核磁共振影像導引立體定位放射治療
-高雄醫學大學附設中和紀念醫院經驗分享
|12/4(六)下午03:30
|賴春生教授
|揭開睛彩新視界
資料來源：健康醫療網 【2021醫療科技展】高醫體系「智慧高醫 科技防疫」登場
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