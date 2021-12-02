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本次調查顯示，在各種暴力型態中，以精神暴力盛行率16.76%最高，其次依序是肢體暴力7.97%、經濟暴力7.20%、性暴力4.85%、跟蹤及騷擾4.80%。與106年調查結果相較，精神暴力及肢體暴力分別下降4.16%、0.66%；值得關注的是，經濟暴力、性暴力、跟蹤及騷擾等3種暴力型態呈現微幅增加，增加幅度在0.42%-0.95 %之間。
慢慢累積痛苦 長期致身心不健康
在106年與本年2次調查，精神暴力皆占最多數，甚至比肢體暴力高出2倍之多。在受訪者中，精神暴力出現最多的是「伴侶曾疏忽你或對你冷漠相待」（占42.2%），其次是「伴侶隨時要知道你的行蹤」（占34.1%），第三是「伴侶曾侮辱你或讓你覺得自己很糟」（占32.3%）。
衛生福利部表示，精神暴力形式多樣，從最明顯的言語暴力到很隱晦的冷漠忽視，受害者精神上的痛苦是慢慢地積累，甚至不會意識到，但長期下來仍會對其身心健康、人際關係及工作表現發生重大影響。
自我檢測量表 撥打113尋求保護
此外，精神暴力大多在夫妻或伴侶兩人獨處的時候發生，外人較難以察覺，為利辨識、提高敏感度，以下提供「簡易精神暴力自我檢測量表」，若其中有1項以上勾選「有」者，請注意自身狀況、撥打113保護專線或尋求專業協助：
1. 另一半常用言語侮辱你或者讓你覺得自己很糟糕
2. 另一半常在其他人面前貶低或羞辱你
3. 另一半隨時要知道你的行蹤，讓你倍感壓力
4. 另一半常因你與其他異性說話而生氣
5. 另一半常故意做出讓你驚嚇或恐懼的事（例如：他看你的方式，對你吼叫或丟東西）
6. 另一半常疏忽你或冷漠相待
資料來源：健康醫療網 每5名就有1人受親密伴侶暴力！ 簡易自測「6中1」快求救
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊