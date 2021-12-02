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【2021醫療科技展】中山附醫每年發表上百篇期刊　大數據分析新變革

【2021醫療科技展】中山附醫每年發表上百篇期刊　大數據分析新變革
【2021醫療科技展】中山附醫每年發表上百篇期刊　大數據分析新變革

健康醫療網

2021-12-02 17:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】主題一：醫療大數據AI

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中山醫學大學附設醫院大數據研究團隊在醫學研究部魏正宗副院長帶領下，一年發表超過100篇期刊。中山附醫大數據團隊運用AI智慧與大數據資料庫分析，並且掌握研究設計及統計方法，持續發表高分論文，發揚光大。

Lumos 3.0醫療大數據平台在醫學研究之應用:本院與華碩合作開發雲端病歷系統(LUMOS)，協助臨床研究人員設定研究框架，只要輸入關鍵字即可讓AI快速讀取病歷、檢查、報告與論文。

國際疾病分類AI系統-以人工智慧技術，拓展智慧醫院發展新變革:本院醫療資訊發展，再次於2021年的全國新創科技競賽-國家新創獎獲得肯定。本院與華碩研發中心(AICS)，共同攜手醫療系統新創開發計畫，成功建立「AI 人工智慧自動化國際疾病分類編碼系統」。透過AI協助推薦合適的編碼和組合，除了大幅提升疾病編碼效率之外，也加強病歷診斷處置的內容完整性，進一步提供研究及教學所需資料、醫療保險申報給付、醫療品質評估指標、醫院經營決策、衛生政策參考依據。

主題二：機器人復健

本院率先引進奧地利機器人Tyromotion上下肢系列，透過靈敏動態科技輔助，使中風癱瘓、脊髓損傷等行動不便個案，重獲走路抬頭迎風的感覺。

為服務全國各地神經損傷患者，本次引進奧地利的Tyromotion醫學科技公司研發最新「樂酷走路機器人LEXO」，為亞洲首套動態承重輔助末梢傳感走路機器人，結合「迪亞哥肩膀VR虛擬實境機器人DIEGO」與「莫札特手指復健機器人AMADEO」，期許讓個案上下肢皆能有密集適切的訓練，打造國際級機器人復健中心。復健醫學部蔡素如部長解釋，神經損傷個案在站立或平衡有困難時，需仰賴輔具與治療師的協助，才能小心翼翼跨出一步；現在藉由奧地利走路機器人科技輔助加上實境畫面回饋，讓個案跨出的每步皆能安全、自信並數據化紀錄分析訓練成果。

主題二：智慧護理藥學臨床運用

護理臨床應用:護理部與資訊室攜手規劃、建置病房區的電子白板與床頭電子紙，這些設備的導入能有效掌握病人狀況，再造優質護理品質，提升病患與醫護的滿意度。

藥學臨床應用:藥劑科導入自動藥櫃(Automated Dispensing Cabinet,ADC），實質改善住院病人候藥時間，降低護理等單位緊急領藥的頻率，再度挑戰作業無紙化流程，避免作業訊息漏失、提升住院用藥交付安全。

主題三：幹細胞治療

幹細胞治療近年成為國際所矚目焦點，也為病人帶來了一線曙光。本院於2021/05/17獲得衛福部核可執行以「自體脂肪幹細胞」治療「慢性或滿六週未癒合之困難傷口」（衛部醫字第1101663332號），對病人來說是多一個治療的選擇和機會。

主題三：免疫細胞治療

免疫細胞療法為全球抗癌新顯學，中山醫學大學附設醫院於2020年獲得衛福部核准「實體癌第四期」之自體免疫樹突細胞( Dendritic cell，簡稱DC )治療，以及「第一至第三期實體癌，經標準治療無效及實體癌第四期」之細胞激素活化殺手細胞(Cytokine-induced Killer Cell，簡稱CIK)治療。

主題四：新興毒品檢驗

中山附醫藥物檢測中心可以使用尿液檢驗進行「傳統+新興」毒品檢驗，但檢測視窗為1~5天。以進化武器「毛髮檢驗」除可涵蓋到30多種常查獲之「傳統+新興」毒品，檢測視窗可大幅增加到數月到數年之久(視毛髮長度)，因此用毒者會擔心被事後追查出來而不敢使用，加上可常溫信件寄送，沒有需冷藏冷凍的檢體運送問題，且「毛髮檢驗」收費親民，高貴而不貴，極適合擔心子女吸毒之父母親。另外，醫療展上之體驗活動：仿真毒品模型，可讓民眾透過視覺與觸覺第一類接觸，練就「一眼識毒」的好功夫。總之，「尿液+毛髮檢測」加上「仿真毒品」之反毒訓練，讓吸毒者與大小藥頭------不「藥」不「要」。



資料來源：健康醫療網 【2021醫療科技展】中山附醫每年發表上百篇期刊　大數據分析新變革

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