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Lumos 3.0醫療大數據平台在醫學研究之應用:本院與華碩合作開發雲端病歷系統(LUMOS)，協助臨床研究人員設定研究框架，只要輸入關鍵字即可讓AI快速讀取病歷、檢查、報告與論文。
國際疾病分類AI系統-以人工智慧技術，拓展智慧醫院發展新變革:本院醫療資訊發展，再次於2021年的全國新創科技競賽-國家新創獎獲得肯定。本院與華碩研發中心(AICS)，共同攜手醫療系統新創開發計畫，成功建立「AI 人工智慧自動化國際疾病分類編碼系統」。透過AI協助推薦合適的編碼和組合，除了大幅提升疾病編碼效率之外，也加強病歷診斷處置的內容完整性，進一步提供研究及教學所需資料、醫療保險申報給付、醫療品質評估指標、醫院經營決策、衛生政策參考依據。
主題二：機器人復健
本院率先引進奧地利機器人Tyromotion上下肢系列，透過靈敏動態科技輔助，使中風癱瘓、脊髓損傷等行動不便個案，重獲走路抬頭迎風的感覺。
為服務全國各地神經損傷患者，本次引進奧地利的Tyromotion醫學科技公司研發最新「樂酷走路機器人LEXO」，為亞洲首套動態承重輔助末梢傳感走路機器人，結合「迪亞哥肩膀VR虛擬實境機器人DIEGO」與「莫札特手指復健機器人AMADEO」，期許讓個案上下肢皆能有密集適切的訓練，打造國際級機器人復健中心。復健醫學部蔡素如部長解釋，神經損傷個案在站立或平衡有困難時，需仰賴輔具與治療師的協助，才能小心翼翼跨出一步；現在藉由奧地利走路機器人科技輔助加上實境畫面回饋，讓個案跨出的每步皆能安全、自信並數據化紀錄分析訓練成果。
主題二：智慧護理藥學臨床運用
護理臨床應用:護理部與資訊室攜手規劃、建置病房區的電子白板與床頭電子紙，這些設備的導入能有效掌握病人狀況，再造優質護理品質，提升病患與醫護的滿意度。
藥學臨床應用:藥劑科導入自動藥櫃(Automated Dispensing Cabinet,ADC），實質改善住院病人候藥時間，降低護理等單位緊急領藥的頻率，再度挑戰作業無紙化流程，避免作業訊息漏失、提升住院用藥交付安全。
主題三：幹細胞治療
幹細胞治療近年成為國際所矚目焦點，也為病人帶來了一線曙光。本院於2021/05/17獲得衛福部核可執行以「自體脂肪幹細胞」治療「慢性或滿六週未癒合之困難傷口」（衛部醫字第1101663332號），對病人來說是多一個治療的選擇和機會。
主題三：免疫細胞治療
免疫細胞療法為全球抗癌新顯學，中山醫學大學附設醫院於2020年獲得衛福部核准「實體癌第四期」之自體免疫樹突細胞( Dendritic cell，簡稱DC )治療，以及「第一至第三期實體癌，經標準治療無效及實體癌第四期」之細胞激素活化殺手細胞(Cytokine-induced Killer Cell，簡稱CIK)治療。
主題四：新興毒品檢驗
中山附醫藥物檢測中心可以使用尿液檢驗進行「傳統+新興」毒品檢驗，但檢測視窗為1~5天。以進化武器「毛髮檢驗」除可涵蓋到30多種常查獲之「傳統+新興」毒品，檢測視窗可大幅增加到數月到數年之久(視毛髮長度)，因此用毒者會擔心被事後追查出來而不敢使用，加上可常溫信件寄送，沒有需冷藏冷凍的檢體運送問題，且「毛髮檢驗」收費親民，高貴而不貴，極適合擔心子女吸毒之父母親。另外，醫療展上之體驗活動：仿真毒品模型，可讓民眾透過視覺與觸覺第一類接觸，練就「一眼識毒」的好功夫。總之，「尿液+毛髮檢測」加上「仿真毒品」之反毒訓練，讓吸毒者與大小藥頭------不「藥」不「要」。
資料來源：健康醫療網 【2021醫療科技展】中山附醫每年發表上百篇期刊 大數據分析新變革
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