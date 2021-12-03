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為何有些疫苗無血栓副作用？ 學者：腺病毒可能為關鍵
英國卡迪夫大學研究團隊在鑽研罕見血栓形成原因的過程中，初步提出兩線索：
(1) 只有施打某些種類疫苗，才有提高血栓機率的情形。
(2) 出現血栓現象的族群，體內發現一種會攻擊自體血中蛋白質-「血小板第四因子」之不尋常抗體。
目前使用中的新冠疫苗，都是藉由運送一小段新冠病毒基因片段到人體內，以此來訓練免疫系統，而有些疫苗是利用球狀脂肪細胞運送這些基因碼，但AZ疫苗是使用更小的腺病毒做為傳遞信使。
科學家進一步認為，腺病毒可能是新冠疫苗與罕見血栓副作用之間的連結，所以他們用一種叫做冷凍電子顯微術（ Cryo-electron microscopy, cryo-EM）的技術，去微觀觀察腺病毒的分子構造。
免疫系統釋放抗體 堆積在血管觸發初步血栓機制
此項研究也被刊登在《Science Advances》期刊，內容明確指出腺病毒的外部構造像磁鐵一樣吸引「血小板第四因子」，此研究團隊成員Prof Alan Parker說：「腺病毒有極陰極的表面，而血小板第四因子是極陽極，所以兩者會達成高度結合。」
Prof Alan Parker補充，雖已找出這個觸發機制，但兩者結合之後仍有許多後續發展待研究，然而造成血栓，還需要一連串的低機率條件同時發生才會導致，這也解釋了為什麼血栓副作用如此罕見。
研究團隊認為，人體內血小板第四因子與外來的腺病毒融合之後之後，免疫系統會將其結合體視為外來病毒，並釋放抗體至血液中，導致抗體與血小板第四因子在血管堆積，進而引發高危險性血栓。
此發現讓更多科學家們開始投入研究，希望進一步了解疫苗造成的罕見血栓是否可被預防，卡迪夫大學研究團隊也因此獲得政府緊急資金協助找出解答。
此次研究結果 提供副作用可能的解決方向
事實上，阿斯特捷利康藥廠內部的科學家也已加入此研究計畫。阿斯特捷利康藥廠發言人指出，血栓的形成有更大機率是來自新冠病毒感染，而非施打新冠疫苗，而針對為何施打完疫苗可能導致血栓出現，目前尚未有完整解釋。
發言人進一步說明：「儘管研究尚未得出結論，此見解仍相當耐人尋味，提供阿斯特捷利康一個方向去發現並移除這個極為罕見的副作用。」
文章來源：《BBC》Covid: Trigger of rare blood clots with AstraZeneca jab found by scientists
原文網址：https://www.bbc.com/news/health-59418123
資料來源：健康醫療網 打AZ可能產生罕見血栓？ 英研究團隊找到原因
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊