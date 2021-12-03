COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

打AZ可能產生罕見血栓？　英研究團隊找到原因

打AZ可能產生罕見血栓？　英研究團隊找到原因
打AZ可能產生罕見血栓？　英研究團隊找到原因

健康醫療網

2021-12-03 08:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】在新冠肺炎肆虐全球的情形之下，疫苗被視為拯救百萬餘條生命的救命藥，然而自從發現施打某些特定種類疫苗，可能產生罕見血栓副作用後，國際間疫苗使用情形也逐漸改變，舉例來說，英國目前也僅提供40歲以下族群施打AZ。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在過去，血栓產生的機制不得而知，但英國科學家於本月２日表示，他們找出了施打AZ疫苗後，產生罕見嚴重血栓副作用之「觸發機制」。簡言之就是疫苗中的腺病毒與人體血中蛋白質「血小板第四因子」結合，引發了可能導致血栓的機制。

為何有些疫苗無血栓副作用？　學者：腺病毒可能為關鍵

英國卡迪夫大學研究團隊在鑽研罕見血栓形成原因的過程中，初步提出兩線索：

(1) 只有施打某些種類疫苗，才有提高血栓機率的情形。

(2) 出現血栓現象的族群，體內發現一種會攻擊自體血中蛋白質-「血小板第四因子」之不尋常抗體。

目前使用中的新冠疫苗，都是藉由運送一小段新冠病毒基因片段到人體內，以此來訓練免疫系統，而有些疫苗是利用球狀脂肪細胞運送這些基因碼，但AZ疫苗是使用更小的腺病毒做為傳遞信使。

科學家進一步認為，腺病毒可能是新冠疫苗與罕見血栓副作用之間的連結，所以他們用一種叫做冷凍電子顯微術（ Cryo-electron microscopy, cryo-EM）的技術，去微觀觀察腺病毒的分子構造。

免疫系統釋放抗體　堆積在血管觸發初步血栓機制

此項研究也被刊登在《Science Advances》期刊，內容明確指出腺病毒的外部構造像磁鐵一樣吸引「血小板第四因子」，此研究團隊成員Prof Alan Parker說：「腺病毒有極陰極的表面，而血小板第四因子是極陽極，所以兩者會達成高度結合。」

Prof Alan Parker補充，雖已找出這個觸發機制，但兩者結合之後仍有許多後續發展待研究，然而造成血栓，還需要一連串的低機率條件同時發生才會導致，這也解釋了為什麼血栓副作用如此罕見。

研究團隊認為，人體內血小板第四因子與外來的腺病毒融合之後之後，免疫系統會將其結合體視為外來病毒，並釋放抗體至血液中，導致抗體與血小板第四因子在血管堆積，進而引發高危險性血栓。

此發現讓更多科學家們開始投入研究，希望進一步了解疫苗造成的罕見血栓是否可被預防，卡迪夫大學研究團隊也因此獲得政府緊急資金協助找出解答。

此次研究結果　提供副作用可能的解決方向

事實上，阿斯特捷利康藥廠內部的科學家也已加入此研究計畫。阿斯特捷利康藥廠發言人指出，血栓的形成有更大機率是來自新冠病毒感染，而非施打新冠疫苗，而針對為何施打完疫苗可能導致血栓出現，目前尚未有完整解釋。

發言人進一步說明：「儘管研究尚未得出結論，此見解仍相當耐人尋味，提供阿斯特捷利康一個方向去發現並移除這個極為罕見的副作用。」

文章來源：《BBC》Covid: Trigger of rare blood clots with AstraZeneca jab found by scientists

原文網址：https://www.bbc.com/news/health-59418123



資料來源：健康醫療網 打AZ可能產生罕見血栓？　英研究團隊找到原因

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
48.37%51.63%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀