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「真癌王」小細胞肺癌惡性高 過去僅有化療可用
高雄榮民總醫院癌症中心科主任林旻希表示，許多人將胰臟癌視為「癌中之王」，但從存活期來看，晚期小細胞肺癌的惡性度更高，加上傳統標準治療僅有化療一途，因此，存活期更短，被喻為真正的「癌王」。
據統計，台灣每年約新增1萬4000多名肺癌患者，其中1000人罹患小細胞肺癌，與較常見的非小細胞肺癌相比，具有生長快速、早期擴散、多處轉移等三大特色，當腫瘤在還很小顆時，就可能多處轉移，增加治療難度。
此外，非小細胞肺癌的治療武器眾多，包括化療、放射線治療、標靶藥物和免疫治療藥物，但晚期小細胞肺癌在過去20、30 年間並無新藥問世，治療指引一用就是20多年，標準治療只剩化療。
突破小細胞肺癌治療瓶頸 免疫併用化療新趨勢
林旻希醫師表示，小細胞肺癌患者在開始化療時，反應不錯，症狀獲得緩解，但幾個月內出現抗藥性，屆時幾乎無藥可用，以致於晚期癌友平均存活期僅有七個月多。
免疫治療為近年來癌症治療的一大突破，相關研究證實，晚期肺癌患者合併使用化療及免疫治療，病人反應率不錯，明顯提高治療效果，平均存活期可超過一年。
以劉先生為例，免疫合併化療，腫瘤幾乎不見了，體能恢復到原先狀況，疫情期間無法出國，他開車環島，足跡遍及台東、綠島、花蓮、宜蘭，有時則與友人爬山，活力十足，從外表完全看不出來他是晚期肺癌患者。
鼓勵癌友積極治療 期盼小細胞肺癌免疫治療納健保
林旻希醫師表示，大部分小細胞肺癌患者為經濟弱勢族群，無力承擔龐大醫療費用，期盼健保署在規劃免疫療法給付時，能納入晚期小細胞肺癌，合併化療，讓「癌王」患者也有機會長期存活。
資料來源：健康醫療網 莫名喘咳竟是晚期小細胞肺癌 免疫組合治療燃生機
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