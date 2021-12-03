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恩主公醫院過敏風濕免疫科主任郭孝齡醫師表示，乾癬性關節炎主要好發在30至50歲的族群，根據統計，約三成的乾癬患者會發展成乾癬性關節炎，通常患者會先有皮膚症狀，經過5至10年後陸續出現關節炎腫痛，常見的症狀包括指甲病變、晨間下背痛及屁股後下方痠痛，通常稍作伸展後症狀就會紓緩，但是若發生接骨點發炎或香腸指/趾問題，導致無法正常彎曲，就要積極治療，否則會容易產生不可逆的變形後遺症。
郭孝齡醫師補充，除了常見的症狀之外，乾癬性關節炎還有高達五成機率會產生「三高＋四高」的合併症，三高是指高血壓、高血糖及高血脂，而四高是指膽固醇高、體重高、腰圍高及尿酸高，建議患者應該每年定期檢查血壓、血糖、腰圍及糖化血色素的變化，才能進一步控制關節炎惡化症狀。
三成乾癬患者有關節炎 應及早診斷及早治療
郭孝齡醫師說明，乾癬性關節炎就是身體處於發炎狀態，因此治療方式會先透過消炎止痛藥來控制關節腫痛，同時使用免疫調節劑來調整免疫細胞，減少關節變形發生機率。免疫調節劑效果需要時間，大約8到12週治療時間才能逐漸看到效果，其中大約有三成患者在使用免疫調節製劑後治療效果仍舊不理想，治療後效果不彰者病情持續惡化時，就會考慮向健保局申請生物製劑治療，透過定期施打生物製劑，精準打擊關節發炎位置，能夠明顯改善乾癬性關節炎問題。
根據統計顯示，近三成乾癬患者會合併關節炎症狀，郭孝齡醫師提醒，乾癬患者平時仍應多運動，少吃油炸及加工類食品，倘若發生關節腫痛或晨間背痛情況，應盡快到醫院尋求專業醫師診斷及治療，唯有及早診斷及早治療，才是與乾癬性關節炎和平共存的最好方式。
資料來源：健康醫療網 關節腫痛頭皮發紅 當心乾癬性關節炎上身！
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