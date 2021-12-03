超市蛤蜊吐沙「加鹽」沒用！媽1招超神：水噴得到處都是
一般要料理蛤蜊之前，通常都會替蛤蜊泡水吐沙，但許多人經常「吐沙失敗」，導致整鍋蛤蜊湯全毀，不僅傷荷包也浪費時間；就有一名女網友日前在超市買了蛤蜊，加了鹽巴以後，蛤蜊還是緊閉不吐沙，對此，也有婆媽分享「超神1招」，直呼「水噴得到處都是」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 13:39:53
該名女網友1日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示到超市買了這款真空包裝的蛤蜊，用「鹽水」吐沙，但眼看泡了3小時，蛤蜊卻依然閉緊緊，讓她不禁好奇發問「請問可以吃嗎？是不是表示不新鮮，謝謝」。
貼文一出，掀起熱議，「超市蛤蜊超多沙，買過兩次不敢再買，列入黑名單」、「還是菜市場的比較OK」、「市場魚攤的比超市的新鮮又便宜」、「這個蛤蜊很雷」、「真心覺得超市的蛤蜊超雷的」。
不過，也有網友表示，「我買這個包裝的蛤蜊很多次，每次都能看到蛤蜊活過來吐沙噴水，最重要的是溫水跟鹽的比例」、「當天吃的話溫水+蓋鍋蓋保持陰暗吐很快！我放一個小時就吐很乾淨了，而且非常鮮美」、「買過很多次…很新鮮…沙吐得很乾淨…不吝嗇加鹽、水蓋過蛤仔」、「水少、鹽巴少、常溫水、陰暗的環境」。
其中，還有婆媽分享自己的「吐沙秘訣」，「水溫不要太低，鹹度要夠，水的量放到蛤蜊的一半，不可以全部蓋過去，然後上面倒一些食用油，我每次買水噴得到處都是」、「我上次市場買的加鹽泡了一下午都沒吐沙，後來上網看說加一點油、放一隻鐵湯匙再用東西蓋著黑黑的，就真的吐到不要不要的，試試看」。（編輯：郭佩蓉）