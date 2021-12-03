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「歸剛欸」究竟啥意思？文化部解釋3迷因：毋通用錯啦

▲文化部針對最近流行的台語迷因用語做出正確的解釋。（圖／取自《文化部》臉書）
▲文化部針對最近流行的台語迷因用語做出正確的解釋。（圖／取自《文化部》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 13:36:42

最近的網路迷因飄散著一陣海洋味！日前一段水母被斷頭的影片在網路上瘋傳，有網友覺得牠實在太無辜，因此替牠搭配生動配音沒想到在網路上爆紅，尤其影片末爆出一句「歸剛欸」變成最近竄紅的迷因用語，不過也有不少網友不解究竟是什麼意思？
 

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▲日前因為一段水母斷頭的影片，衍生出「歸剛欸」這個台語迷因。（圖／翻攝自Tiktok帳號gzpapago）
▲日前因為一段水母斷頭的影片，衍生出「歸剛欸」這個台語迷因。（圖／翻攝自Tiktok帳號gzpapago）
文化部日前在臉書社團分享「看迷因學台語：一起寫正字」，表示最近出現不少以華語文字替代台語口說的書寫，像是不少水果攤看板上會寫「很慢（意指『現摘』）」，其實和「現挽（hiān-bán）」的文字以及發音都有差距，久而久之，可能造成混淆或是誤讀，因此整理了3個大家目前最常用的迷因用法與正確意思，分別為「規工（歸剛欸）」、「母湯（毋通）」以及「小等一下（修但幾勒）」，希望大家可以一起從迷因學台語：

1. 規工／kui-kang
釋義：一整天、成天。
例句：伊規工攏佇外口拜訪客戶。I kui-kang lóng tī guā-kháu pài-hóng kheh-hōo. (他成天都在外面拜訪客戶。)　


2. 毋通／m̄-thang
釋義：不可以、不要。
例句：你毋通傷晏轉來。Lí m̄-thang siunn uànn tńg--lâi. (你別太晚回來。)　


3. 小等一下／Sió-tán--tsi̍t-ē
釋義：等一下、稍等。
例句：小等一下！Sió-tán--tsi̍t-ē!（稍等一下！）

▲文化部表示不少人以發音相似的華語文字替代台語口語的書寫，但實際寫法是錯誤的。（圖／取自《文化部》臉書）
▲文化部表示不少人以發音相似的華語文字替代台語口語的書寫，但實際寫法是錯誤的。（圖／取自《文化部》臉書）
文化部也表示，在台灣無論原住民族語、台語、客語甚至馬祖話，都有自己的發音以及書寫系統，像是四縣腔客語的謝謝，是「恁仔細（anˋ ziiˋ se）」，並非「暗自sad」，另外也強調「臺灣擁有多元豐富的族群文化，也因此擁有許多珍貴的語言資產，值得後世傳承。從標準的書寫和發音起步，更能夠好好地學習我們的母語，還有同一片土地上，不同的國家語言。」。

網友看了文化部的解釋都予以讚賞，不過也有不少人笑說：「推個用心」、「實戰造句：水母的頭是 『現挽』ㄟ」、「小等一下沒那個味了」、「我還是會用“母湯”，紀念永遠的光頭葛格」、「毋通色色！」、「可是…錯的大家才看得懂」，現在來看一下「歸剛欸」的迷因影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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