「歸剛欸」究竟啥意思？文化部解釋3迷因：毋通用錯啦

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1. 規工／kui-kang
釋義：一整天、成天。
例句：伊規工攏佇外口拜訪客戶。I kui-kang lóng tī guā-kháu pài-hóng kheh-hōo. (他成天都在外面拜訪客戶。)
2. 毋通／m̄-thang
釋義：不可以、不要。
例句：你毋通傷晏轉來。Lí m̄-thang siunn uànn tńg--lâi. (你別太晚回來。)
3. 小等一下／Sió-tán--tsi̍t-ē
釋義：等一下、稍等。
例句：小等一下！Sió-tán--tsi̍t-ē!（稍等一下！）
文化部也表示，在台灣無論原住民族語、台語、客語甚至馬祖話，都有自己的發音以及書寫系統，像是四縣腔客語的謝謝，是「恁仔細（anˋ ziiˋ se）」，並非「暗自sad」，另外也強調「臺灣擁有多元豐富的族群文化，也因此擁有許多珍貴的語言資產，值得後世傳承。從標準的書寫和發音起步，更能夠好好地學習我們的母語，還有同一片土地上，不同的國家語言。」。
網友看了文化部的解釋都予以讚賞，不過也有不少人笑說：「推個用心」、「實戰造句：水母的頭是 『現挽』ㄟ」、「小等一下沒那個味了」、「我還是會用“母湯”，紀念永遠的光頭葛格」、「毋通色色！」、「可是…錯的大家才看得懂」，現在來看一下「歸剛欸」的迷因影片吧！（編輯：陳珮瑜）