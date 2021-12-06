雙12活動爆殺！momo衛生紙每抽不到0.09元

每到年底雙12購物季，電商平台紛紛推出年底爆殺優惠，搶攻最後一波購買潮。電商平台momo購物網陸續推出雙12年終爆殺優惠，其中被網友激推必買商品，為網路人氣No.1的五月花新柔韌抽取式衛生紙，平均每抽不到0.09元，刷momo聯名卡再享8% 回饋，指定品享有滿999元折112元。而雙11銷售一空的橘子工坊天然濃縮洗衣精，同樣推出超人氣組合，刷momo聯名卡再享10%回饋，讓錯過雙11的民眾狂喜不用再等一年！
生活中心/綜合報導
2021-12-06 10:00:00
12/3-12/9 期間，momo購物網的雙12暖身優惠搶先開跑，由五月花X橘子工坊X高露潔攜手推出聯合品牌週，買五月花X橘子工坊下單抽高露潔電動牙刷組(共5名)。多樣經典爆款商品包含五月花厚棒廚房紙巾、花園版抽取式衛生紙(100抽x64包)、極柔頂級抽取式衛生紙(110抽x72包)和橘子工坊碗盤洗滌液補充包6入組、洗衣金球(去污除臭洗病毒三合一 120顆/袋)等眾多商品，只要購買任兩件以上，加碼再回饋10% mo幣，讓民眾不用等雙12優惠，也可以即刻入手。
在年底雙12爆殺特惠活動中，被民眾譽為雙12最具誠意優惠商品，以橘子工坊天然濃縮洗衣精-制菌力1+5組(1800mlx1瓶+1700mlx5包) 呼聲最高只要999元，12/10-12/14期間滿999元再贈100元mo幣，獲選網友必囤商品。而橘子工坊年度熱銷金品Powerful Clean洗衣金球及主婦好評最愛的碗盤洗滌液補充包6入組，則位居必囤日用品二、三名，讓網友紛紛等待雙12活動開跑時搶先購入，而人氣品牌五月花舒敏厚棒衛生紙，在12/3-12/9同享滿999元現折112元，被網友狂推為超實用日用品。
而因應後疫情生活的常備日用品中，以橘子工坊首創能洗淨冠狀病毒的Powerful Clean洗衣金球最具討論度，主打去污、除臭、洗病毒的三合一功效，一顆洗衣金球就能輕鬆搞定，廣獲消費者好評再回購的家用洗衣必備品。12/10-12/14再加碼推出下單就送制菌靈清潔噴霧200g/瓶或洗手慕斯200ml/瓶，同為網友瘋搶日用品之一。
momo購物網年終最後一波搶購潮，多樣產品皆推出限時優惠，還沒跟上的民眾，可以趁這次年底爆殺優惠和加碼回饋一次囤好囤滿！