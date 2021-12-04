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基隆景點｜冬遊和平島期間限定動態體驗　一起來島上掀風潮

基隆景點｜冬遊和平島期間限定動態體驗　一起來島上掀風潮
基隆景點｜冬遊和平島期間限定動態體驗　一起來島上掀風潮

行遍天下旅遊網

2021-12-04 07:30:41

東北季風不可怕，基隆雨天別有情調，11月至12月上旬推出的和平島公園「掀風潮」活動，共有四大亮點裝置、三場特色展覽、五週體驗互動，讓人喚醒內心好久不見的小孩，體驗全新的冬遊樂趣，很瘋很暖，歡樂又療癒。

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▲和平島「掀風潮」活動的亮點之一包括「掀開壞心情大聲公互動裝置」。
▲和平島「掀風潮」活動的亮點之一包括「掀開壞心情大聲公互動裝置」。
▲「掀風潮」另一個亮點是「心情避風港主題小屋體驗裝置」，可以點一杯飲料，一個人靜靜在沙灘小屋裡看海發呆。
▲「掀風潮」另一個亮點是「心情避風港主題小屋體驗裝置」，可以點一杯飲料，一個人靜靜在沙灘小屋裡看海發呆。
和平島公園 大自然雕琢的美術館

以鬼斧神工地質景觀聞名的和平島公園，大自然這位藝術家在此留下許多創作，沿著環山步道漫遊，豐富的蕈狀石、海蝕洞、豆腐岩和海蝕平台，因為人類豐富的想像力，成了人面獅身岩、海豹岩、彈塗魚岩；在阿拉寶灣探索，還會發現金剛岩、法老岩、黑鳶岩等五大守護岩，經過長時間的洗禮，和平島宛如一座壯觀的地質美術館。

▲和平島公園的岩石保護區是最佳地質觀察教室，大自然在海岸雕琢出各種精彩作品。
▲和平島公園的岩石保護區是最佳地質觀察教室，大自然在海岸雕琢出各種精彩作品。
遊賞風景之餘，島上選物店「島嶼物舍」，以文創商品結合生活策展為主軸，共有島嶼自造、海．生活、島嶼實驗、島嶼夢遊四個基隆在地文創商品，質感佳且品項多元，加上設計極具巧思，很值得選購。

掀風潮 一起來島上興風作浪

為期一個月的「掀風潮」，是和平島冬季限定活動，「掀」的概念是以每週不同的動態體驗互動，感受多元的和平島生活味，例如在遊客服務中心舉行的按手雜貨市集、氣味工作坊、生態美食創作體驗，以及在九曲橋和島中島登場的遙控帆船競賽。「風」以和平島生活觀察為創作脈絡，請來插畫家和聲音藝術家，藉由視覺、聽覺創作，描繪和平島及居民生活場域展演，可以在女子淋浴間欣賞三貓俱樂部作者咪仔繪製的浴簾，還能投幣洗個熱水澡。「潮」將和平島公園地景當作舞台，由創作團隊設計互動式情境裝置，增添冬遊內涵。

▲女子淋浴間展示三貓俱樂部作者咪仔繪製的浴簾，男子淋浴間的狗狗繪圖則出自小犬工作室。
▲女子淋浴間展示三貓俱樂部作者咪仔繪製的浴簾，男子淋浴間的狗狗繪圖則出自小犬工作室。
▲沉浸式投影裝置《巢》由煙花宇宙團隊設計，展現心靈場景的視覺樣貌。
▲沉浸式投影裝置《巢》由煙花宇宙團隊設計，展現心靈場景的視覺樣貌。
冬遊和平島想驅寒，位於和平島公園制高點的「雷達站咖啡」，設在遊客中心的「樂品喜塘」、「藍食．謐境」、「二樓小嶼」，分別供應簡餐飲品，雪降基隆嶼、幸福元氣歐雷、沖繩黑糖熱飲，暖身也暖心。

▲和平島遊客中心的特色飲品「雪降基隆嶼」，從口味、命名到外觀都充滿詩意。
▲和平島遊客中心的特色飲品「雪降基隆嶼」，從口味、命名到外觀都充滿詩意。
景點資訊

和平島公園

地址：基隆市中正區平一路360號

電話：02-2463-5452

網址：www.hpipark.org

時間：5月~10月08:00-19:00、11月~4月08:00-18:00，平日14:30、假日10:30及14:30推出定時導覽。

門票：全票80元、學生票40元（門票不包含岩石管制區及阿拉寶灣）

和平島「掀風潮」活動

網址：www.hpipark.org/sian-hong-tiau

時間：即日起至12月5日



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