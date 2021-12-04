基隆景點｜冬遊和平島期間限定動態體驗　一起來島上掀風潮

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和平島公園 大自然雕琢的美術館
以鬼斧神工地質景觀聞名的和平島公園，大自然這位藝術家在此留下許多創作，沿著環山步道漫遊，豐富的蕈狀石、海蝕洞、豆腐岩和海蝕平台，因為人類豐富的想像力，成了人面獅身岩、海豹岩、彈塗魚岩；在阿拉寶灣探索，還會發現金剛岩、法老岩、黑鳶岩等五大守護岩，經過長時間的洗禮，和平島宛如一座壯觀的地質美術館。
遊賞風景之餘，島上選物店「島嶼物舍」，以文創商品結合生活策展為主軸，共有島嶼自造、海．生活、島嶼實驗、島嶼夢遊四個基隆在地文創商品，質感佳且品項多元，加上設計極具巧思，很值得選購。
掀風潮 一起來島上興風作浪
為期一個月的「掀風潮」，是和平島冬季限定活動，「掀」的概念是以每週不同的動態體驗互動，感受多元的和平島生活味，例如在遊客服務中心舉行的按手雜貨市集、氣味工作坊、生態美食創作體驗，以及在九曲橋和島中島登場的遙控帆船競賽。「風」以和平島生活觀察為創作脈絡，請來插畫家和聲音藝術家，藉由視覺、聽覺創作，描繪和平島及居民生活場域展演，可以在女子淋浴間欣賞三貓俱樂部作者咪仔繪製的浴簾，還能投幣洗個熱水澡。「潮」將和平島公園地景當作舞台，由創作團隊設計互動式情境裝置，增添冬遊內涵。
冬遊和平島想驅寒，位於和平島公園制高點的「雷達站咖啡」，設在遊客中心的「樂品喜塘」、「藍食．謐境」、「二樓小嶼」，分別供應簡餐飲品，雪降基隆嶼、幸福元氣歐雷、沖繩黑糖熱飲，暖身也暖心。
景點資訊
和平島公園
地址：基隆市中正區平一路360號
電話：02-2463-5452
網址：www.hpipark.org
時間：5月~10月08:00-19:00、11月~4月08:00-18:00，平日14:30、假日10:30及14:30推出定時導覽。
門票：全票80元、學生票40元（門票不包含岩石管制區及阿拉寶灣）
和平島「掀風潮」活動
網址：www.hpipark.org/sian-hong-tiau
時間：即日起至12月5日
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