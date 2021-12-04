自助餐「1物」全夾錯！營養師揭真相　眾愣住：被騙好久

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高敏敏解釋，油魚中含有一種叫「蠟酯」的成分，若吃多了，無法被人體所吸收，可能會有腹瀉、腹痛等情形，還有可能出現放油屁、解油便等症狀，目前有些國家已經禁止販售油魚，雖然台灣沒有禁止，但是如果業者以油魚冒充鱈魚做販售的話是會被開罰的，要多留意！
對於該如何正確判斷油魚以及鱈魚，高敏敏透露，可以從魚皮來做判斷，圓鱈的魚皮為黑色網狀，表面紋路不會有明顯的凸起；油魚的魚皮則是為灰色，會有白色凸起的紋路；圓鱈的價格比較高，油魚則較便宜；圓鱈的魚肉顏色是透明感的雪白，油魚的顏色呈現黃白色。
高敏敏也分析，真正的鱈魚應為「鱈形目鱈魚科鱈魚屬」的魚種，在此歸類下僅有大西洋鱈魚、太平洋鱈魚與格陵蘭鱈魚3種，就連圓鱈與扁鱈都不屬於鱈魚。台灣最常見的鱈魚「扁鱈」屬於比目魚的一種，價格較便宜，會以斜刀切片販售；圓鱈價格則更昂貴，許多餐廳會用它來料理，但也並非真的鱈魚品種。
高敏敏說，依照目前法規而言，只要不是鱈形目的魚種，要同時標示「俗名」與「真實名稱」，下次在買鱈魚商品時，除了看外型以外，也別忘了看一下食品成分標示，看是不是真的鱈魚！以後在市場如果看見比較便宜的鱈魚，就要多留意是不是油魚冒充的，別再分不清楚啦！」
貼文一出，不少網友紛紛傻眼「難怪上次去菜市場買到鱈魚160還以為賺到＝＝」、「謝謝美女營養師啊....不知道被菜市場騙幾次了」、「難怪吃完自助餐都會拉油，原來是油魚啊.....都夾錯了」、「下次就會分辨了！感謝分享啊」。（編輯：張嘉哲）