研究指中共百年黨慶前人造雨　為了減少空汙

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根據這篇論文，氣象工作團隊在黨慶前一晚的8時30分就開始進行2小時的「種雲」工作。報導引述駐在北京西南山區的居民表示，當時聽到如打雷般很大又持續很久的聲響，後來就下了大雨。他們還看到很多火箭，這些火箭是要運送製造雨量的碘化銀。
報導指出，從2008年北京主辦奧運會開始，中國的氣象部門就多次在重要日子以人工方式改造天氣。
另一個例子是在2018年3月17日中國全國人大選舉國家主席，當天除了習近平順利連任國家主席，幾天前的全國人大會議也通過了修憲案，取消國家主席的任期限制。
當時官媒央視發表評論，先說「瑞雪如約降臨京城」，再全力捧習，稱習近平是「新時代中國特色社會主義的開創者、實現中華民族偉大復興中國夢的領航者、國家的掌舵者、人民的領路人」。時任環保部長李干杰也在記者會中表示，「今天是個好日子，久旱逢甘露、瑞雪兆豐年。」
當時北京已經連續長達145天無有效降水，卻能突然降下連氣象預報都沒預測到的雪，不少媒體和網民稱「這雪下得很可疑」，但官方並未證實有人造雨。
中國以大規模的人工方式「干擾」天氣，外界關注是否會因此帶來不良影響。
南華早報報導，中國氣象局前副局長許小峰在今年10月份的「氣象科技進展」期刊撰文表示，天氣改造不只是科學問題，也是和一國利益、環境、責任相關的社會工程專案，需要有新的法規和國際的條約來配合。（編輯：張淑伶）1101205