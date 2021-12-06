▲ 迷你成癮！2021 第六屆 MINI DAY 圓滿落幕！

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台灣 MINI 車迷引頸期盼、純淨都會移動風格之作－MINI Cooper SE 電動車驚喜現身 2021 MINI Day，首發亮相僅獻給 MINI 車主！展示於 MINI Day 會場主舞台區的 MINI Cooper SE，在經典 MINI 三門掀背設計語彙上，以充滿都市活力的 MINI 電動車專屬代表色 Energetic Yellow 點綴 White Silver 車身，細節處置入由象徵純電駕馭的插頭與 Electric 字首「E」組成的 MINI 電動車專屬 Logo，完美融合經典設計與純淨未來，引領全新都會移動潮流。
初見 MINI Cooper SE 的第一眼即會被其不同於其他 MINI 車款的黃色設計吸引，後視鏡外蓋、置入於水箱護罩與方向燈飾板及車型銘牌上的 S 徽飾皆以 MINI 電動車專屬色 Energetic Yellow 呈現；同為專屬設計的 17 吋 Power Spoke 鋁圈，以英式插頭為靈感延伸出獨一無二的幾何設計，Energetic Yellow 點綴鋁圈與輪圈蓋外緣，未來感十足的搶眼外觀，定義純電潮流的身分不容錯認。充電孔蓋板上的 MINI Electric Logo 採用雕刻設計，別出心裁的細節創意與細膩質感更令人著迷不已。
質感出眾的座艙空間亦隨處可見 MINI Electric 細節巧思，承襲戰鬥機駕駛艙撥桿設計的經典引擎啟動撥桿，採用醒目的 MINI Electric 電動車專屬色調 Energetic Yellow，按下引擎啟動撥桿，純電駕馭樂趣即刻展開。MINI Cooper SE 專屬電子排檔桿、MINI Cooper SE Electric 內裝飾板、MINI 整合式數位儀表之輸出功率亦採 Energetic Yellow 設計，純電美學座艙氛圍渾然天成。
全新 MINI Cooper SE 在寬輪距、低重心、短前後懸的經典車身比例中注入智慧電能驅動科技，巧妙配置的高壓鋰電池打造更低的車輛重心，擁有最大 184hp 馬力、最高 270Nm 扭力且零二氧化碳排放的強勁輸出，時速 0-100 公里加速僅需 7.3 秒，創造更即時、更令人熱血沸騰的純粹 Go-kart 駕馭體驗。全新 MINI Cooper SE 預計於 2022 年第一季正式開放線上預購並提供專屬預購禮遇，敬請 MINI Fans 持續關注。
全球限量 MINI Anniversary Edition 首輛抵台
為慶祝 MINI 與 Cooper 家族攜手合作 60 週年，MINI 原廠設計團隊特於今年 7 月 17 日天才 F1 賽車工程師 John Cooper 生日這天發表全球限量 MINI Anniversary Edition，紀念 60 年前 John Cooper 慧眼識出潛藏 MINI 體內的賽車潛力，著手為 MINI 改造性能，一舉奪下三屆蒙地卡羅拉力賽冠軍的輝煌歷史。John Cooper 勇於挑戰常規的精神、對速度的堅定信念，更成為深植 MINI 專屬賽車品牌「John Cooper Works」的 DNA。
全台首輛 MINI Anniversary Edition 亦率先在 2021 MINI Day 與所有熱愛 MINI 極致駕馭的車主們見面，紀念專屬於 MINI人 的熱血傳奇。MINI Anniversary Edition 採用英國賽車代表色同時亦是 JCW 專屬車色的 Rebel Green，搭配 Aspen White 車頂色與白色高光澤套件，車身與引擎蓋上醒目的 74 號為 MINI 首次參賽奪冠的冠軍車號；伴隨 MINI 勇闖無數賽事的經典識別-引擎蓋賽車飾條，更於經典白色設計中勾勒熱血紅色線條，打造 MINI Anniversary Edition 獨有外觀，王者風範油然而生。
Cooper 家族創立的 Cooper 汽車公司 Logo 亦細心置入於 C 柱、專屬方向燈飾板、專屬迎賓門檻、Nappa 真皮跑車方向盤，紀念曾勇奪兩屆 F1 世界車隊冠軍的 Cooper 家族與 MINI 共同締造的賽車傳奇故事。駕駛座左前方更有 Cooper 家族 John Cooper、Mike Cooper、Charlie Cooper 三代簽名，更添不凡紀念意義。
每一輛 MINI Anniversary Edition 上皆擁有 1 of 740 簽名限量證明，專屬於全球 740 位熱血車主。MINI 台灣總代理汎德特為台灣車迷向原廠爭取 5 輛配額，建議售價 207 萬元，12 月 8 日下午 3 點將開放線上搶先預訂首輛抵台的 MINI Anniversary Edition，歡迎車迷朋友們鎖定 MINI Taiwan Facebook 粉絲專頁公布之資訊。
精采體驗活動 打造最迷你的一天
除了 MINI Cooper SE 電動車與 MINI Anniversary Edition 外，MINI Day 現場亦同步展示深受車主喜愛的 MINI Countryman 與 MINI Clubman，並打造專屬生活風格體驗區。MINI Countryman 風格露營展區嚴選 5 家獨具風格的戶外品牌打造 MINI 人獨有的質感旅行；身為全家人出發探險好夥伴的 MINI Countryman，展區中亦提供彩繪書籤邀請親子一起激盪靈感，描繪下一次旅行藍圖。MINI 家族優雅風範代表 MINI Clubman 則帶來紳士 Barber 理容服務與美甲沙龍，為 MINI 人們打造完美的姿態盡情享受這難忘的一天。
MINI Day 活動現場不只展示新車，車主們的愛車同樣是矚目焦點。MINI Day 特藉由票選人氣 MINI活 動，邀請車主們欣賞彼此的愛車，分享彼此用心照顧妝點 MINI 的巧思。更邀請知名攝影師阿默老師蒞臨現場，教授車主們用最簡單的方式即時捕捉生活的每刻精彩，透過光影變化與相片構圖，手機也可輕鬆為摯愛家人與 MINI 拍出難忘照片。對 MINI 車輛瞭若指掌的 MINI 售後服務專家也駐點 MINI Talks 迷你專家聊天室提供車主1對1解說服務，無論是想要深入了解自身車輛的配備功能、還是想要探索 MINI App 等最新車輛科技，MINI 專家都能無微不至地介紹說明。
以與眾不同為傲的 MINI 人總是擁有源源不絕的新奇點子，MINI Day 打造了 MINI 手作皮革書籤、MINI 檜木筷、彩繪明信片與深受車主歡迎的 MINI 環保杯套絹印等多項手作體驗，讓喜愛 MINI 的大小朋友揮灑天馬行空創意，帶回最獨一無二的 MINI Day 紀念品。而最能於日常生活中體現 MINI 人出眾品味的 MINI Lifestyle Collection，本次亦展售許多生活精品，讓 MINI 人點綴生活的每一刻。
MINI 不僅僅是一輛車，它可能是一個夢想的實踐、一種生活態度、一個世代傳承，更能將所有 MINI 愛好者連結成令人嚮往的 MINI 社群。MINI Day 主舞台區首創 MINI Love Radio 心情點歌站，只要寫下想傳遞給現場任何一位 MINI 同好的話、精選一首想獻給對方的歌， DJ即會現場播放音樂並傳達心情留言，將所有 MINI 人的心串聯在一起。MINI Together 互動區更集結一張張 MINI 人們充滿歡笑的照片，留下今年 MINI Day 最獨一無二的合照。