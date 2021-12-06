台北忠孝捐血室東區開幕　目標年募逾3萬袋熱血

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台北市副市長黃珊珊出席今天開幕式致詞時表示，一直以來捐血人年齡層大多都是中年居多，希望位於年輕捷運族通勤必經路上的忠孝捐血室在年輕人間打響名號，讓捐血變成一種時尚，吸引年輕族群捐血，期盼未來有更多捷運站內捐血室。
血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。據台灣血液基金會統計，全台血庫只夠用7.3天，其中新竹及台北捐血中心最缺，分別只剩下5.6天及6.9天，台中、台南及高雄捐血中心則有7.4至8.3天血液庫存。以台北捐血中心而言，A型剩5.9天、O型6.6天、AB型8天、B型8.4天。
台灣血液基金會公關處長黎蕾說，今天血庫看似正常，這並不是實際狀況，以血庫運作模式，一向是週一才會將血袋發放至各醫院，明天血庫恐怕剩下不到6天，即使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國內捐血量仍大不如前，過去每逢週一剩餘量8天以上才算安全。
台灣血液基金會執行長魏昇堂說，過去忠孝號捐血車每年可募集3萬袋熱血，相當於一年多達2萬多人次到忠孝號挽袖捐血，希望新建的忠孝捐血室可以找回這些老捐血人，同時透過打卡點吸引「新血」，讓更多年輕人加入捐血行列，目標每年募集3萬袋以上熱血，「坐捷運回家前，先來捐血吧。」
忠孝捐血室位於台北市大安區東區地下街第四廣場旁，由台灣銀行忠孝分行旁的東區地下街9號出口進入地下街，右轉即可看到。作業時間為每天上午11時至晚間7時，鄰近台北捷運忠孝復興站及忠孝敦化站，黎蕾表示，忠孝捐血室非常適合民眾下班後搭捷運前往捐血。（編輯：張雅淨）1101206