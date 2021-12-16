藍碳寶藏／蔡英文要淨零碳排　「有效碳定價」卻未入法

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修法也明定中央主管機關行政院國家永續發展委員會協調、分工或整合國家因應氣候變遷基本方針、跨部會相關業務之相關決策。
另外為健全我國碳定價制度，本次增訂對國內排放源徵收碳費，並將收入專款專用於辦理溫室氣體減量工作、發展低碳與負排放技術及產業、補助及獎勵投資溫室氣體減量技術等，以促進溫室氣體減量及低碳經濟發展。
環保署表示，草案預告期間為60天，期間將蒐集、彙整各方意見後送行政院，最快明年2月立法院審查。
鄭楚忻認為，目前環保署公告的版本，將碳訂價制度的費率訂定原則、調整原則、徵收對象等細節，都留待子法才要討論，是非常不負責任的做法，修法只是虛與委蛇、敷衍了事。她建議，合理的碳費應在每噸十美元左右，大約是台幣三百元上下。
但對於碳費應該訂多少錢，環保署卻態度模糊。環保署長張子敬11月18日在立法源答詢時更稱，大家都只關心收多少碳費，但台灣不在聯合國體系，即便價格訂得跟國際一樣，也無法參加各國碳權交易。他認為，訂定碳價的重點，是要促成國內實質減碳，在碳排放總量下，由減量的額度提供企業製造交易的機會。
鄭楚忻提醒，歐盟今年7月已正式公布「碳邊境調整機制計畫」（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM），未來進口到歐盟的高碳排產品，必須對生產過程中排放的碳設定公平價格，以促進非歐盟國家的公司邁向潔淨產業鏈。
她提到台灣鄰近的日本，在2012 年開始在國內徵收碳稅，在「石油及煤炭稅」的既有稅目上，逐漸提升稅率；南韓更是亞洲第一個為全國碳排放交易立法的國家，自2015年實施碳交易制度，2020年平均碳價為每噸 27.6 美元（約新臺幣 768 元）；台灣若無法制定「有效碳定價」，國內的鋼鐵業、電子業、化材業、金屬業、到非金屬業，都會受到嚴重衝擊。
鄭楚忻建議，《溫管法》修法應明訂「溫室氣體排放費之價格不得低於每噸 10 美元，此價格應每兩年定期檢討之並滾動式調升」，如此不只能讓台灣產業可在國際競爭局勢中站穩腳步，也能加速台灣減碳成效，邁向 2050 淨零碳排。