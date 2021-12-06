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新冠肺炎疫情衝擊 全球靈性關懷經驗分享
全球近兩年受到新冠肺炎疫情衝擊，研討會特別邀請美國臨床靈性關懷督導Rev. Dr.Harper透過視訊以「疫情中的靈性關懷」為題分享；來自美國的葉蘇花博士同樣以視訊方式分享「醫療人員的靈性關懷」，來自香港的劉寶珠博士也分享在香港的華人靈性關懷實踐經驗，而北醫附醫全人醫療顧問、基督教台灣浸會神學院助理教授黃麗惠博士以「本土跨宗教安寧靈性關懷模式的臨床運用與成效」為題，分享於台灣推動本土、跨宗教靈性關懷的心得。
此外，任內大力推動靈性關懷的前衛福部國健署王英偉署長、天主教會臺灣地區主教團李克勉主教、蓮花基金會榮譽董事長陳榮基教授及馬偕醫學院董事長賴允亮教授等跨宗教、重量級專家均應邀與會，別具意義。
靈性關懷國際研討會大會主席、北醫附醫邱仲峯院長表示，台灣在國健署的規劃下，彙整國內靈性關懷人員的標準訓練課程，針對國內外文化差異，完成華人第一份靈性關懷實務指引。然而，臨床觀察發現，台灣的全人醫療仍停留在對病人的關懷，而全人醫療是要涵蓋身、心、社、靈，倘若沒有靈性關懷，距離全人醫療還有一大段路。
為此，邱仲峯院長強調，此次舉辦亞洲首次的靈性關懷國際研討會，盼能更深入靈性關懷的領域，未來的醫療不僅僅是提供醫療，更希望將照顧深入人心，真正落實全人醫療。
由安寧病房出發 靈性關懷擴大至全院病人
北醫附醫靈性關懷師高倩琪於北醫附醫從事靈性關懷的工作4年餘，今年5月受聘為專任靈性關懷師，為全台首位非宗教醫院的專任靈性關懷師，北醫附醫的靈性關懷由安寧病房出發，今年六月擴大至全院住院病人，高倩琪關懷師一路參與其中。
高倩琪關懷師指出，面對安寧病房的臨終病人，靈性關懷師會逐床探訪，透過陪伴、傾聽、同理，了解病人與家屬的需求，也會針對病人的個人特質，擬訂關懷計畫；靈性關懷擴大至全院住病人後，只要病人有靈性關懷的需求，醫療團隊隨即會診靈性關懷師，關懷師也會啟動關懷計畫，透過與醫療團隊的密切合作，陪伴病人面對生命議題。
不侷限於臨終病人 身有病痛浮現靈性困擾
實施迄今，高倩琪關懷師發現，靈性關懷在臨床照護有極大的需求，不只侷限於臨終病人；她解釋，每個人都有靈性，平日順遂時沒有靈性困擾，一旦生病，困擾往往就會浮現，終日惶惶不安、心神不寧，透過會診靈性關懷師的管道，讓病人隨著傾訴，抒發情緒，醫院對病人的照護由身體的治療擴大至靈性的關懷，達到身心靈平安的境界。
資料來源：健康醫療網 亞洲首場靈性關懷研討會 深入人心補齊全人醫療
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