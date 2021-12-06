大牌男星拒拍同志片 見完《藍宇》導演關錦鵬一秒變臉
64歲的香港導演關錦鵬拍攝的經典電影無數，包括《胭脂扣》、《阮玲玉》、《紅玫瑰白玫瑰》，堪稱巨星製造機。其中20年前由胡軍和劉燁演出的同志電影《藍宇》，關錦鵬一舉奪下金馬獎最佳導演獎，劉燁則登上當年金馬影帝寶座，胡軍也在第7屆香港電影金紫荊獎獲得最佳男主角獎。時隔20年，《藍宇》4K復刻版即將重回大銀幕，關錦鵬今（6）日跨海接受台灣媒體訪問，他透露當初選角時經過很多掙扎，耗時將近3個月才選中劉燁和胡軍。
記者臺孝婷/台北報導
2021-12-06 20:04:29
《藍宇》至今仍是許多同志心中的經典電影，可以說是在當時民風保守年代的同志電影先驅，關錦鵬表示大家應該好好看待片中男主角的愛情，「兩個男生有這麼重要嗎？」直言愛情應該是平等，且沒有區別的。關錦鵬透露當初他先找姜文的弟弟姜武，雖然姜武一直很想跟關錦鵬合作，但兩人當面會談時，姜武一聽到是同志片後一秒變臉，並且直接拒絕，所以雖然《藍宇》上映後大受好評，但關錦鵬笑說：「姜武應該不太可能後悔。」最後則是由胡軍和劉燁從10個人選中脫穎而出。
胡軍和劉燁都是大陸中央戲劇學院畢業，年長10歲的胡軍可以說是劉燁的師哥，雙方在片場相處融洽，當初看到劇本有裸露戲份時，也沒有問：「準備拍到什麼程度」，對於導演和劇本都展現百分之百的信任，雖然片場的場記、化妝等工作人員是女生，就算全裸拍床戲也都感到相當自在。影《藍宇》於12月8日正式上映滿20周年，為回饋廣大粉絲支持，片商特別加開【藍宇】20周年紀念場，至全台指定戲院購票即贈送限量紀念版A3海報乙張，相關資訊請鎖定甲上娛樂粉絲專頁。