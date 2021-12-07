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▲眼動脈瘤
白金線圈栓塞動脈瘤已被受肯定 但腦動脈瘤復發率仍是問題
腦動脈瘤的產生因為腦血管壁長期受血液不平均壓力衝擊，脆弱處造成血管囊狀隆起，管壁因此更薄、更脆弱，不分大小都有破裂風險，也無法預測瘤囊何時會破裂致蜘蛛網膜下腔出血，確如劇中所說，「就像一顆未爆彈藏在腦中」，破裂後甚至有1/3的患者到院前即不幸死亡。
黃浩輝教授說明，過去腦動脈瘤外科手術需開顱，恢復期長，風險也較高，因此即使患者診斷出未破裂的腦動脈瘤也不一定會開刀，追蹤觀察一段時間後，如有發現瘤囊變大或破裂情形才會進行手術。而隨著醫療科技日新月異，微創栓塞手術出現，可透過X光透視，從患者股動脈置入導管到腦動脈瘤內，再釋放白金線圈將瘤囊塞閉，降低血流入瘤囊內的壓力，隨後產生血栓及纖維化，最後動脈瘤完全栓塞，避免破裂，不僅手術傷口較小，恢復期也較短。
但白金線圈栓塞也有治療瓶頸，包含無法使瘤囊縮小，復發率會因線圈擠壓或線圈的緻密度不理想的原因影響。另外黃浩輝教授也提到，如果患者腦動脈瘤較大，復發率也會比較高，這些困境間接促進了血流導向裝置的誕生。
導流血液避免血流入瘤囊 裝置促進血管內膜化加強瘤口的閉塞
黃浩輝教授解釋，血流導向裝置是利用質地軟、緻密的軟金屬線編織的密網支架，放入血管腔內而非腦動脈瘤囊，從血管腔中導流血液，同樣有避免血液流入動脈瘤囊內的效果；再來，隨著時間，血流導向裝置可促進血管內膜化，達到保護血管壁，甚至有讓腦動脈瘤萎縮的效果，降低復發機率，也同時減少腦動脈瘤壓迫到其他神經的機率。
黃浩輝教授指出，國際大型研究結果顯示，患者置入血流導向裝置五年後，動脈瘤完全閉塞率高達95%，而不只小型動脈瘤，對大動脈瘤也有相當程度的功效。
施行血流導向裝置難度高 醫師經驗相對重要
血流導向裝置協助改善許多腦動脈瘤過去治療上的困境，但也因其質地軟的特性，導致手術施作難度增加。林口長庚紀念醫院做為台灣臨床使用先驅，專業醫師團隊在施作手術前，至歐美各國進行無數次觀摩、學習，並經過國外指導員長期訓練，黃浩輝教授表示，截至目前為止林口長庚已有好幾百例的手術實例，成功率都超過9成，腦部手術已不像過去民眾心目中所想的這麼可怕。
腦動脈瘤及早診斷、治療 從頭避免破裂風險
黃浩輝教授提醒，腦動脈瘤好發於有相關家族病史、三高族群、動脈粥樣硬化及長期抽菸族，因腦動脈瘤初期無症狀，過去常有破裂跡象時才能確診，但現在影像檢查儀器越來越進步，包含磁共振（MRA）或電腦斷層血管攝影（CTA），都能協助民眾早期診斷、治療，尤其高危險群更應定期安排施作腦部健檢，及早發現並在腦動脈瘤未破裂前接受治療。
資料來源：健康醫療網 防《機智醫生生活》劇情真實上演 「這手術」治腦動脈瘤
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