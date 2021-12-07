MLB／不只洋基想要　紅襪也要搶鈴木誠也

日本職棒（NPB）廣島鯉魚隊強打鈴木誠也透過入札制度挑戰大聯盟。根據外媒《Boston Sports Journal》報導，除了美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基對這位日本強打充滿興趣，波士頓紅襪也積極動作希望搶下鈴木誠也，甚至波士頓當地媒體已經將鈴木誠也放進2022年球季的外野名單內。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-12-07 10:55:58
鈴木誠也日前透過入札制度挑戰大聯盟，台灣時間22日起大聯盟各球團將有30天的期間和鈴木誠也及其經紀公司團隊協商簽約，最後成功得標的球隊，能夠獲得鈴木誠也加盟。
27歲的鈴木誠也在日職一軍9年繳出打擊率3成15、182轟的恐怖成績，本季拿下打擊王、上壘率王，並且敲出38轟位居央聯第二，加上俊足、出色的守備範圍與臂力，獲得大聯盟球隊的熱烈注目眼神
《Boston Sports Journal》6日報導指出，紅襪隊送走單季31轟的外野手Hunter Renfroe，若簽下鈴木誠也就可以補足火力空缺。因此紅襪積極想要搶下這位東瀛重砲。
不過目前有8至15支大聯盟球隊對鈴木誠也充滿興趣，其中同屬美聯東區的洋基、藍鳥搶人動作相當積極，就看鈴木誠也及其經紀團隊如何運籌帷幄，拿下最好的機會。