上海富商建「小紅樓」圈養20名性奴！背後還有政府官撐腰

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受害者中不乏有高學歷的年輕女生，包含法律系女大生、舞蹈老師，有受害者遭哄騙被迫減去輸卵管，而這些受害女性多為「80後」、「90後」，其中更有不少人有親屬關係，甚至被迫生下趙富強的兒女。這棟外型破舊看起來像荒廢建築的小紅樓，其實內部華麗奢靡，有不少價格昂貴的裝飾，久居附近的居民稱過去這處曾是賓館作用，後來轉為類似會所性質的場所，時常大門深鎖卻有兩名保全站在門口守著。
案件曝光後震驚社會，法院審理查明，趙富強通過長期行賄、請吃喝、請嫖宿等手段拉攏中國政府官員，甚至從國有企業中獲取大量出租房源轉租獲利，同時騙取市政拆遷補償款、租金等共人民幣5400萬元；然而2020年12月終審結果出爐，趙富強逃過死刑，被判處死緩，身為受害者的女子們卻被視為「幫兇」，該名被迫剪去輸卵管的女性甚至被指控「詐騙罪、尋釁滋事罪、組織賣淫罪」，被判刑14年6個月。
趙富強涉及性賄賂的政府官員、國企幹部等人，上至包括上海楊浦區委原常委、政法委原書記盧焱，楊浦區人民法院原院長任湧飛，下至派出所的所長、副所長，都是趙富強的「保護傘」，當年「小紅樓涉黑案」遭揭露後也引發上海市楊浦區政法系統「地震」，大量官員遭拔官落馬，但相較起這些受害女子還被判刑，當年「小紅樓涉黑案」的涉案官員不是免於起訴，就是量刑畸輕。
今年的李雲迪嫖娼事件讓「小紅樓涉黑案」再度浮出水面，然而比起中國主流媒體鋪天蓋地的報導李雲迪，上海這起官商勾結、圈養無辜女性的社會案件，就連在微博、知乎等社群媒體上，都無法「存活」超過一天就被下架，更別說主流媒體竟悄悄地，這也讓不少中國網友無奈感嘆「2021年的上海大都市，還會見到如此悲催的故事」、「也就小紅樓這種省市級別的，還不至於全網封殺只是降熱度」。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110