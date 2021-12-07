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哪部作品「爛尾史上第一」？觀眾一面倒喊它：毀了神開頭

▲有網友好奇詢問「有沒有史上最爛尾的作品？」而引來大劈觀眾狂點這部影集。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友好奇詢問「有沒有史上最爛尾的作品？」而引來大劈觀眾狂點這部影集。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 23:01:54

近年來戲劇、動漫、電影等題材越來越多元，在眾多經典作品中，總有幾部是影迷、粉絲們一輩子忘不了的。不過，就有網友好奇詢問「有沒有史上最爛尾的作品？」問題曝光後，立馬引起大批鄉民討論。

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一名網友於PTT八卦板上發文，表示動漫、電玩、影集、偶像劇、電影等領域，都會有一些被稱之為爛尾的作品，這便讓他好奇詢問「有沒有一支作品是可以跨越這些以上各大領域，史稱爛尾之王沒有之一的作品呢？」

▲網友好奇詢問「有沒有史上最爛尾的作品？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「有沒有史上最爛尾的作品？」（圖／翻攝PTT）
問題一出，就引來不少鄉民討論，「海賊王？？ 雖然沒啥在追了」、「通靈王... 一開始設定明明很有趣」、「東京喰種算嗎？一堆伏筆沒收」、「死神啊！一堆敵人能力過強處理不了」、「巨人，鋪陳有夠久結局有夠隨便」。

不過，其中最多人點名的就是「冰與火之歌：權力遊戲」，直言「絕對是冰與火」、「冰與火，氣死我」、「冰與火，害我以後劇沒完結前不敢推坑」、「冰與火沒有之一，神開頭，垃圾結尾」、「冰與火之歌影集，爛爆」。

據了解，《冰與火之歌：權力遊戲》根據喬治馬丁（George Martin）的同名小說改編，其播出後累積了超夯人氣，膾炙人口的情節，吸引無數劇粉追看，甚至被許多人認證為一代神劇。但最後一季大結局卻劣評如潮，甚至還有粉絲發起請願，要求HBO重拍第八季。（編輯：陳雅雲）

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