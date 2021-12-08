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特企／「竹竹苗」合併升格議題延燒　楊文科：絕對支持！

▲新竹縣長楊文科受訪表示，支持「竹竹苗」合併升格。（圖／資料照片）
▲新竹縣長楊文科受訪表示，支持「竹竹苗」合併升格。（圖／資料照片）

本報訊

2021-12-08 12:32:30

新竹縣市合併議題持續延燒，新竹縣長楊文科日前在接受專訪時重申絕對支持合併升格，且應「竹竹苗合併」，並駁斥大新竹若此次未合併升格，科技產業將出走的說法。楊文科也強調，他積極推動AI智慧園區，結合資訊通訊與AI、IoT的重要產業聚落，就是要規畫為未來佈局。

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楊文科指出，「為了鄉親的未來福祉，當然要支持合併升格」，且應該「竹竹苗合併升格」，並要合乎法令。畢竟若不納入苗栗縣，則臺灣西部從北到中皆為直轄市，將不利苗栗縣發展，且產生區域治理差異性擴大。另外，新竹科學園區產業鏈橫跨竹竹苗三縣市，共同治理更能促進整體發展。合併升格是國家大事，從行政中心設立一直到地址門牌、民眾戶籍等資料都需要完整規畫，因此需謹慎計議，而非急就章地透過引導式民調與議題式操弄。他也提到，合併升格需有長遠高度與角度，穩定發展對民眾來說最好，既有建設要持續推動、跨縣市議題也要以人民福祉為優先來合作達成，並非一味宣稱合併後交通就會改善、就能喝到乾淨的水等等。

楊文科強調，他上任後招商引資讓產業持續發展、失業人口下降、協助台積電一期與二期2奈米研發製程設廠、推動AI智慧園區以及智慧交通、十大交通建設等建設，都可見他對產業發產的重視，至於輕軌捷運的專業評估不但要通盤考量，也要與現有交通達到最好的連結與經濟效益。

針對高科技產業布局，除了產業鏈的分布態勢與區域組合，還要統合所有資源、生產要素和相關產業的區位與地域，並配合未來市場需求和國際相關發展，可惜許多時候淪為政治籌碼與利益交換，而無法從實質層面考量。

至於外界質疑若大新竹錯失此次合併升格，恐致科技產業出走，楊文科認為「根本是無稽之談」，因為新竹縣對產業規畫的友善與支持是有目共睹，目前最大問題是竹科需要土地，所以他積極奔走中央，盼竹科三期能順利通過，這和合併與否並無關係。

楊文科也談到，台積電在寶山鄉的一期、二期2奈米製程新廠工程，由行政院在去年10月核定寶山二期擴建計畫，將擴大及變更部分保護區面積約98公頃，作為園區事業專用區與公共設施用地，並藉此取得台積電4座2奈米量產廠所需用地。寶山二期擴建計畫繼今年通過環評與內政部審議後，未來擴建作業完成，預計每年將增加約7.8萬名就業人口，營運期間更將帶動約22.35兆的關聯產值，可鞏固台灣半導體產業於國際上的領先地位。

此外，未來6G行動通訊與AI、IoT結合區塊鏈必然會改變生活，也因此他積極推動AI智慧園區，結合資訊通訊與AI、IoT的重要產業聚落，透過與湖口科學園區、台元科技園區和新竹科學園區到竹南、頭份，整體產業鏈可完整帶動與供應，達到為未來佈局的重要規劃。

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