特企／「竹竹苗」合併升格議題延燒　楊文科：絕對支持！

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楊文科強調，他上任後招商引資讓產業持續發展、失業人口下降、協助台積電一期與二期2奈米研發製程設廠、推動AI智慧園區以及智慧交通、十大交通建設等建設，都可見他對產業發產的重視，至於輕軌捷運的專業評估不但要通盤考量，也要與現有交通達到最好的連結與經濟效益。
針對高科技產業布局，除了產業鏈的分布態勢與區域組合，還要統合所有資源、生產要素和相關產業的區位與地域，並配合未來市場需求和國際相關發展，可惜許多時候淪為政治籌碼與利益交換，而無法從實質層面考量。
至於外界質疑若大新竹錯失此次合併升格，恐致科技產業出走，楊文科認為「根本是無稽之談」，因為新竹縣對產業規畫的友善與支持是有目共睹，目前最大問題是竹科需要土地，所以他積極奔走中央，盼竹科三期能順利通過，這和合併與否並無關係。
楊文科也談到，台積電在寶山鄉的一期、二期2奈米製程新廠工程，由行政院在去年10月核定寶山二期擴建計畫，將擴大及變更部分保護區面積約98公頃，作為園區事業專用區與公共設施用地，並藉此取得台積電4座2奈米量產廠所需用地。寶山二期擴建計畫繼今年通過環評與內政部審議後，未來擴建作業完成，預計每年將增加約7.8萬名就業人口，營運期間更將帶動約22.35兆的關聯產值，可鞏固台灣半導體產業於國際上的領先地位。
此外，未來6G行動通訊與AI、IoT結合區塊鏈必然會改變生活，也因此他積極推動AI智慧園區，結合資訊通訊與AI、IoT的重要產業聚落，透過與湖口科學園區、台元科技園區和新竹科學園區到竹南、頭份，整體產業鏈可完整帶動與供應，達到為未來佈局的重要規劃。