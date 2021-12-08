竹科工程師結石劇痛求診 體外震波碎石機免住院碎石

新竹縣東元綜合醫院表示，新竹一名在科學園區工作的42歲男性工程師，有反覆血尿問題，因為工作忙碌不以為意，遲遲不就診治療，直到右邊腰側痠痛到無法開會，才急奔急診，經檢查發現是雙側腎結石作怪；另一名40歲女性，平時吃素，為了增加嗜口性，飯菜習慣再加醬油鹽巴，飲料代水喝，某天因為發燒、肚子疼痛掛號急診，經轉診泌尿科影像檢查發現左腎臟有2~3顆小石頭(腎結石)，其中一顆掉下來卡在輸尿管，引起肚子疼痛、腎臟發炎。所幸兩位病人經使用德國進口「新一代體外震波碎石機」舒適碎石治療後已痊癒，能無後顧之憂衝刺事業、照顧家人。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-12-08 16:09:29
東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥醫師補充，該名工程師在公司健檢報告早已檢查出反覆血尿問題，但遲遲不願治療，直到結石作怪才不得不就醫，其實選擇「慢點面對」的病人在門診不算少見，另一名婦人過往有腎結石病史，偶爾會自行排出石頭，但都不以為意，長期到診所藥局拿藥吃，同樣拖到結石長到(長0.6*寬0.5CM)引起劇烈疼痛才就醫。在了解經濟狀況後，評估符合健保給付，立即安排「新一代體外震波碎石機」震碎輸尿管結石，順利解決婦人長期頑疾。
臨床上常有類似的案例，像是為了減肥吃素，為了促進食慾卻吃太鹹；上班族為了外送湊免運，不自覺以手搖飲代水；本身有尿酸、三高問題，但聚餐應酬多，吃太多肉類，無形中攝取過多鹽分、水分不足，都是危險的飲食習慣。
黃醫師特別提醒，結石拖延不治療，恐因發炎而越長越大顆，一般來說0.5~2.5公分的結石可以使用德國進口的「新一代體外震波碎石機」舒適精準快速碎石，門診40分鐘即可治療，不需住院、免麻醉，病人呈仰臥姿勢即可將結石震碎成沙粒狀，日後隨著尿液自然排出，術後隔日即可恢復日常生活，可以說是打擊病人的結石夢靨。
黃醫師補充說明，根據美國一項研究指出，在都市裡長時間久坐久站的族群，相比勞動高的族群更容易好發結石。避免成為「結石製造機」，應重新檢視飲食習慣和作息，像是久坐久站的辦公室和百貨業、少喝水排尿的無塵室工作；愛吃精緻飲食、攝取過多動物性脂肪、常應酬、重口味、少運動、飲料代水的生活型態，還有尿酸偏高、痛風、肥胖、三高的族群，都會增加「卡石」風險。有結石病史更要每半年回診追蹤，多喝水、少憋尿、健康飲食才是預防結石陰霾之道。