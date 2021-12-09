【試駕】Hyundai Tucson L帥到讓你想和你的車說分手

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多數時其實不太愛介紹外觀，因為美醜這部分是非常主觀，但這次新世代Tucson L卻必須讓我好好介紹一番，為何？繼續看下去你就知道。
在介紹之前時間需先回到2019年的洛杉機車展，當時Hyundai展出Vision T概念車，各界也都認為這是新世代Tucson雛形，果不其然隔年便推出新世代Tucson，並在外觀上保留許多Vision T概念車設計元素，這讓Tucson於外型設計方面極為醒目。立體式如鑽石切割的水箱護罩搭配黑化鍍鉻營造出豪華感受，此水箱護罩除造型獨特還暗藏玄機，左右兩側同時也兼具日行燈，當啟動或開啟小燈時會帶來如羽翼的視覺效果，看到這你可能會好奇大燈呢？大燈其實就位在左右兩側。不僅車頭永有前衛造型，Tucson車尾也是相當精采，與日行燈呼應的羽翼貫穿式尾燈，於夜晚散發奪目光彩。另外Tucson也保留概念車豐富且強烈的折線，一筆一觸都刻劃出吸睛的身形，透過此設計元素勾勒下，新世代Tucson在休旅車競爭激烈的時代中成功擄獲消費者目光。
之所以國內命名為Tucson L，除方才所介紹擁有前衛豪華風格的外觀，內裝設計與配備也具備領先科技。首先座艙方面可看見水平式儀表平台創造寬闊駕駛視野，而這全都歸功於10.25吋開放式數位儀表與不再採用懸浮獨立式中控螢幕，整合至控台的螢幕規格也放大至10.25吋，全新介面、螢幕觸控流暢、Apple CarPlay/Android Auto連接也帶來直覺便利性，搭配觸控式空調介面更創造出一體式大面積科技感受。
Tucson L科技創新還不僅於此，環艙式造型在創造開闊氛圍時還附有無直流風機艙空調設計，透過隱藏式多點出風口能創造出如機艙般自然微風，在感受涼爽/溫暖不用忍受空調直吹不適。除了上述配備與設計，Tucson L方向盤除擁有前衛造型，還藏著連原廠自己都不知道的貼心設計，這部分等下會說明。
最後Tucson的「L」當然代表著擁有大空間，此次國內的Tucson L為歐規長軸版，因此車身尺碼有著4,630mm與軸距2,755mm等空間上的優勢，你去展間實際乘坐，你會發現在此尺碼助益下後座擁有意想不到的寬敞。
Tucson L不僅給你帥到迷死人的外型及豐富的科技配備，動力也給予滿滿誠意，搭載的引擎雖僅有1.6升排氣量，但卻提供180hp/27kgm動力輸出，在此動力推動下Tucson L自當有著輕快的起步與飽滿的加速力道，當然休旅車身分自然沒有激情奔放反應，但整體所呈現的順暢特性用於一般行駛其實也相當充足，唯一美中不足就是在山路進出彎或再加速能量湧現銜接可以再順暢快速會更完美。
該級距休旅車首要訴求就是舒適性，這部分Tucson L表現相當稱職，在行經坑洞路面或接縫處能有效阻隔不適震動，將其過濾成舒適且穩定回饋，而高剛性車體鋼材與第三代N-Platform底盤，讓Tucson L在山路操駕保有安穩及不會大幅晃動安定表現，簡單來說就是和歐系車有著相同調性。
除了乘坐舒適性，Tucson L所配置的SCC全速域車距維持、LFA全速域車道維持系統所構成的Level 2半自動駕駛，加減速方面不會過於突兀粗糙，整體作動非常細膩順暢替駕駛帶來舒適感受。而之前所說的方向盤貼心設計就是指這部分，除拇指握處設計得宜舒適，橫幅式造型更方便雙手擺放，使其在開啟半自動駕駛時駕駛可以更輕鬆控制車輛。
全新世代Tucson L外型於該級距擁有最具前衛獨特設計，科技便利配備也都符合消費者喜好與需求，更不用說長軸版所帶來的尺碼與車室空間，而歐系個性的操駕乘坐感受與充沛動力，也在駕馭與舒適間取得平衡。在種種優勢下讓Tucson L於上市前已有破千張訂單，日後待交車後Tucson L將會是路上滿街跑的制服車。