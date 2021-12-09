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獨／政治路2024是盡頭　黃國書「蹽溪過嶺」不選中市長

▲黃國書說，人生就像「蹽溪過嶺」這4字，「有路，咱沿路唱歌；沒路，咱蹽溪過嶺」。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.09）
▲黃國書說，人生就像「蹽溪過嶺」這4字，「有路，咱沿路唱歌；沒路，咱蹽溪過嶺」。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.09）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-09 15:38:22

前民進黨立委黃國書被爆曾是國民黨線民後，火速宣佈退黨不尋求連任。今他在母校中興大學舉辦個人書法展，首次聊及心情，他說年輕時惑於話術，以為配合情治單位就能保平安，2024年將以裸退為過往負責，但只要民進黨有所佈局，必將全力協助。對於是否以無黨籍競選台中市長，他笑回：「不用想那些啦！」

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57歲的黃國書，34歲選上台中市議員，2015年起連選3次區域立委，得票數皆過半。他的高人氣被視為挑戰市長盧秀燕的熱門人選，未料10月16日媒體爆料，他在學生時代擔任國民黨政府情治系統線民，之前已被新潮流除名。黃國書隔日宣佈退出民進黨及立院黨團、本屆立委屆滿後不再尋求連任。

「線民事件」爆發時，黃國書的個人書法創作展「蹽溪過嶺」正在台北國父紀念館展出，事件後黃國書極為低調，鮮少在公眾場域露面。個人書法展最後一檔，今（9日）起在母校中興大學藝術中心展出至明年1月8日止。

陡然自政治高峰跌落谷底，正在「蹽溪」的他經過近2個月沈澱，今天首度聊到這陣子的心境。
 

▲黃國書的書法作品，充滿濃厚的本土意識。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.09）
▲黃國書的書法作品，充滿濃厚的本土意識。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.09）
黃國書說，主動退黨是不願讓黨為難，這段時間給他最多鼓勵與不捨，是在地的朋友。12月1日他獨力舉辦4個不同意公投宣講，選區內民進黨議員和立法院副院長蔡其昌全到場，原本預計500人參與，卻來了1500人，鄉親不斷上前說加油，讓他感謝又感動。

他說，學生時期對左派主張與台灣史很有興趣，剛好認識一位剛出獄的政治犯，經常互動交換理念，不久被情治單位找上，以話術要求他「做些事情」，表示這樣可以換得大家平安。

學生時期沒想到日後會從政，當線民時也沒發生什麼事情，後來黃國書做了這樣的決定：「要走政治這條路時，覺得算了，這十年的事（當線民）不要講了。」他說，往事被揭露的當下，他認為應該坦然面對、勇於承擔政治責任，「如果是不分區，我會立刻辭職，但區域立委和選民訂有契約，所以宣佈任期屆滿不再參選、也感謝幾十年來選民給我從事政治工作的機會。」

他說那個年代的「線民」不少，有些人沒從政，後來成了各個領域的菁英，「希望到我這為止，別再波及其他人。」

▲黃國書平日給外界的印象，一如書法作品「亦狂亦俠亦溫文」。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.09）
▲黃國書平日給外界的印象，一如書法作品「亦狂亦俠亦溫文」。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.09）
黃國書的作品展充滿台灣意識和土地關懷，「線民事件」發生後，很多人為他抱不平，對於未來怎麼走，黃國書以展覽主題「蹽溪過嶺」形容此時的心情：「有路，咱沿路唱歌；沒路，咱蹽溪過嶺。」他不否認對民進黨仍有深厚情感，也自認還有責任要幫忙黨。外界關心家人是否出征，黃國書大笑：「我太太嗎？不可能啦！」

外界看好民進黨市議員黃守達、江肇國接班潛力，黃國書說：「政治場域瞬息萬變，2024還很久，現在大家各自努力、做最好準備，到時候黨要怎麼佈局，我會全力協助。」被問及是否以無黨籍身份參選下屆台中市長，他再度大笑：「想太多了，都退黨了還選得上嗎？不用想那些啦！」

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