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客語繞口令席捲臉書！小冰、Yappy、尋人啟事大秀歌技

▲「＃白紙貼白壁誰要來接力」客家話繞口令接力活動，在臉書掀起一股學客語的風潮。（圖／翻攝自YouTube）
▲「＃白紙貼白壁誰要來接力」客家話繞口令接力活動，在臉書掀起一股學客語的風潮。（圖／翻攝自YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-10 10:00:00

許多人每天醒來第一件事，就是滑兩下臉書，看看世界發生什麼新鮮事，而說起臉書近期最新鮮、最火紅的話題，「#白紙貼白壁誰要來接力」客家話繞口令大挑戰絕對榜上有名！不僅吸引重量級主持人、鐵肺歌后和模仿天王自拍影片參與接力，就連台灣新生代音樂人Yappy、小冰 Lil Ice和阿卡貝拉樂團尋人啟事The Wanted也紛紛加入挑戰，掀起一股學習客語、練練繞口令的風潮，令許多年輕網友躍躍欲試！

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在能歌善舞、人才濟濟的演藝圈裡，其實有不少客家子弟，像是甫摘下金鐘益智及實境節目主持人獎的曾國城和金曲歌后彭佳慧，模仿功力深厚、近期參與演出時代大戲「茶金」的郭子乾，皆是道道地地的客家人。在展現演藝才華的同時，他們對客語推廣更是不遺餘力，率先在臉書發起點名接力活動慶祝「12/28還我母語運動日」，自拍影片錄下客語繞口令「白紙貼白壁，蛤蟆飆半壁，壁上掛刀刀掛壁」，再點名演藝圈的好友一同共襄盛舉。

▲資深主持人曾國城以身為客家人號召，玩起「客語繞口令」點名接力大挑戰。（圖／翻攝自YouTube）
▲資深主持人曾國城以身為客家人號召，玩起「客語繞口令」點名接力大挑戰。（圖／翻攝自YouTube）
就這樣他點名、你點名，這場「#白紙貼白壁誰要來接力」客家話繞口令大挑戰輪到了新生代饒舌歌手Yappy，影片一開場就以流利的客家話和粉絲問好，分享自己是苗栗客家人之外，更將客語繞口令「白紙貼白壁，蛤蟆飆半壁，壁上掛刀刀掛壁」混搭帥氣俐落的饒舌節奏，即興演出，打造出前所未聞的客語「饒」舌令，令粉絲讚聲叫好！

而同為新生代音樂人的小冰 Lil Ice，也大方接受點名挑戰！小冰 Lil Ice在鏡頭前重複六次「白紙貼白壁，蛤蟆飆半壁，壁上掛刀刀掛壁」，利用合聲、旋律的堆疊，讓每一次的客語繞口令更加動聽，並且展現「Beatbox達人」封號的堅強實力，賦予這首客家繞口令全新的生命力。

▲新生代音樂人Yappy和小冰，分別用自己擅長的方式詮釋客語繞口令。（圖／翻攝自YouTube）
▲新生代音樂人Yappy和小冰，分別用自己擅長的方式詮釋客語繞口令。（圖／翻攝自YouTube）
接著上場的是第32屆金曲獎最佳演唱組合獎的阿卡貝拉團體-尋人啟事The Wanted，在尋人啟事的五位團員中，就有三位是客家人，當然不會錯過這次客語繞口令的大挑戰。影片一開始先由次女高音錢姵文（ReRe）上場，大秀阿公教授的客語繞口令，語畢還開心地歡呼「搭啦」一聲；沒想到其他四位成員順著ReRe方才表演的繞口令，立馬改編成尋人啟事最擅長的阿卡貝拉，連最後的歡呼聲都能來個合音，吸引網友留言大讚「這樣也行！太可愛了！」、「太強了吧這個都能唱是怎樣！」

▲阿卡貝拉團體尋人啟事也加入客語繞口令大挑戰，完美合聲令網友齊聲大讚。（圖／翻攝自YouTube）
▲阿卡貝拉團體尋人啟事也加入客語繞口令大挑戰，完美合聲令網友齊聲大讚。（圖／翻攝自YouTube）
「#白紙貼白壁誰要來接力」客家話繞口令大挑戰，正在臉書如火如荼的進行中，台灣、新加坡籍的客家明星皆紛紛加入挑戰，即將到來的「12/28還我母語運動日」更添星光熠熠；這股客語繞口令大挑戰風潮，也充分展現了台灣極為珍貴的多元、多語文化，讓更多年輕世代的朋友感受不同於以往的客語魅力，發揚「還我母語運動」的精神。



Yappy
https://www.facebook.com/watch/?v=640740874012032

小冰 Lil Ice
https://www.facebook.com/watch/?v=625126558622311

尋人啟事
https://www.facebook.com/Thewantedvocalband/videos/363740575505712

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