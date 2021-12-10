客語繞口令席捲臉書！小冰、Yappy、尋人啟事大秀歌技

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就這樣他點名、你點名，這場「#白紙貼白壁誰要來接力」客家話繞口令大挑戰輪到了新生代饒舌歌手Yappy，影片一開場就以流利的客家話和粉絲問好，分享自己是苗栗客家人之外，更將客語繞口令「白紙貼白壁，蛤蟆飆半壁，壁上掛刀刀掛壁」混搭帥氣俐落的饒舌節奏，即興演出，打造出前所未聞的客語「饒」舌令，令粉絲讚聲叫好！
而同為新生代音樂人的小冰 Lil Ice，也大方接受點名挑戰！小冰 Lil Ice在鏡頭前重複六次「白紙貼白壁，蛤蟆飆半壁，壁上掛刀刀掛壁」，利用合聲、旋律的堆疊，讓每一次的客語繞口令更加動聽，並且展現「Beatbox達人」封號的堅強實力，賦予這首客家繞口令全新的生命力。
接著上場的是第32屆金曲獎最佳演唱組合獎的阿卡貝拉團體-尋人啟事The Wanted，在尋人啟事的五位團員中，就有三位是客家人，當然不會錯過這次客語繞口令的大挑戰。影片一開始先由次女高音錢姵文（ReRe）上場，大秀阿公教授的客語繞口令，語畢還開心地歡呼「搭啦」一聲；沒想到其他四位成員順著ReRe方才表演的繞口令，立馬改編成尋人啟事最擅長的阿卡貝拉，連最後的歡呼聲都能來個合音，吸引網友留言大讚「這樣也行！太可愛了！」、「太強了吧這個都能唱是怎樣！」
「#白紙貼白壁誰要來接力」客家話繞口令大挑戰，正在臉書如火如荼的進行中，台灣、新加坡籍的客家明星皆紛紛加入挑戰，即將到來的「12/28還我母語運動日」更添星光熠熠；這股客語繞口令大挑戰風潮，也充分展現了台灣極為珍貴的多元、多語文化，讓更多年輕世代的朋友感受不同於以往的客語魅力，發揚「還我母語運動」的精神。
Yappy
https://www.facebook.com/watch/?v=640740874012032
小冰 Lil Ice
https://www.facebook.com/watch/?v=625126558622311
尋人啟事
https://www.facebook.com/Thewantedvocalband/videos/363740575505712