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吳政世雙喜臨門！拿下男主角「還跟正妹談戀愛」

▲吳政世（左）首當男主角，劇中也有羅曼愛情戲。（圖／愛奇藝國際站）
▲吳政世（左）首當男主角，劇中也有羅曼愛情戲。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-10 11:30:00

韓劇《Uncle我的魯蛇舅舅》描述一位窮途潦倒的選秀歌手，肩負起照顧失婚姊姊和外甥的責任，相依為命的一家人，在冷眼對待的社會裡，一段笑中帶淚的溫馨故事。主要演員吳政世、田慧振、李尚禹、李詩媛、黃雨瑟惠、童星李京勳一同出席開播記者會，吳政世此次不但第一次挑大梁，更有甜蜜戀愛，備受觀眾期待。

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▲李尚禹（左起）、田慧振、李京勳、吳正世、李詩媛、黃雨瑟惠出席記者會。（圖／愛奇藝國際站）
▲李尚禹（左起）、田慧振、李京勳、吳政世、李詩媛、黃雨瑟惠出席記者會。（圖／愛奇藝國際站）
素有「最佳綠葉」之稱的吳政世，參與過《觸及真心》、《山茶花開時》、《金牌救援》及《雖然是精神病但沒關係》等無數人氣作品，出道24年終於迎來演藝生涯首個男主角，談起選擇《舅舅》的理由，他認為角色雖然不懂事但內心溫暖，抱著想嘗試的心情決定演出。

除了首次擔綱男主角，吳政世還將與李詩媛上演甜蜜戀愛，因先前在《智異山》的戀愛無疾而終，粉絲期待吳政世在新戲裡的愛情能開花結果。李詩媛私下視吳政世為演戲的楷模，對於能和喜歡的演員合作十分開心，透過作品讓她戲裡戲外都是「成粉（成功的粉絲）」，很期待自己與偶像的羅曼史。

田慧振劇中飾演酒精中毒的單親媽媽，因遭到家暴而離婚，不僅要躲避想爭奪扶養權的前婆婆和前夫，還得面對社區住戶的指指點點。她這次角色與過往形象大不同，田慧振透露接演原因，過往作品多半是職業女性、有著強烈的自我意志，但這次是一個沒有選擇的女人，遇到不幸的婚姻、生病的兒子和被鄰居排擠，好奇自己會有什麼樣的變化，相較於外界認為這次角色偏弱者，田慧振則表示身為母親與姊姊，在她心中或許是最強大的角色。

《Uncle我的魯蛇舅舅》12月12起，每週日、一上午10點於愛奇藝國際站播出；12月14日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。龍華偶像台MOD353全台首播。

▲吳政世劇中人生失利。（圖／龍華電視）
▲吳政世劇中人生失利。（圖／龍華電視）
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