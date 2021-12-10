吳政世雙喜臨門！拿下男主角「還跟正妹談戀愛」

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除了首次擔綱男主角，吳政世還將與李詩媛上演甜蜜戀愛，因先前在《智異山》的戀愛無疾而終，粉絲期待吳政世在新戲裡的愛情能開花結果。李詩媛私下視吳政世為演戲的楷模，對於能和喜歡的演員合作十分開心，透過作品讓她戲裡戲外都是「成粉（成功的粉絲）」，很期待自己與偶像的羅曼史。
田慧振劇中飾演酒精中毒的單親媽媽，因遭到家暴而離婚，不僅要躲避想爭奪扶養權的前婆婆和前夫，還得面對社區住戶的指指點點。她這次角色與過往形象大不同，田慧振透露接演原因，過往作品多半是職業女性、有著強烈的自我意志，但這次是一個沒有選擇的女人，遇到不幸的婚姻、生病的兒子和被鄰居排擠，好奇自己會有什麼樣的變化，相較於外界認為這次角色偏弱者，田慧振則表示身為母親與姊姊，在她心中或許是最強大的角色。
《Uncle我的魯蛇舅舅》12月12起，每週日、一上午10點於愛奇藝國際站播出；12月14日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。龍華偶像台MOD353全台首播。
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