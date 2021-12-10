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洪小鈴單身5年不凍卵　擇偶3條件「撞臉孔劉」

▲洪小鈴單身5年不凍卵。（圖／大愛）
▲洪小鈴單身5年不凍卵。（圖／大愛）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-10 12:30:00

洪小鈴在大愛《一路芬芳》升格當媽，和老公周詠軒帶大6個小孩，戲外卻單身5年，洪小鈴昨（9日）出席記者會表示，她雖然愛小孩，但跟找另一半一樣，順其自然就好，不會凍卵，找到對的人互相扶持真的不容易，遇到不好的對象不如一個人。她理想的對象是身高180公分、長得像孔劉、喜愛可以上山下海的戶外運動，請周詠軒介紹，周詠軒說他的名單裡好像只有孔鏘。

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▲周詠軒（左）、洪小鈴、江常輝在《一路芬芳》飾演一家人。（圖／大愛）
▲周詠軒（左）、洪小鈴、江常輝在《一路芬芳》飾演一家人。（圖／大愛）
周詠軒跟洪小鈴劇中飾演夫妻，除了養自己的4個兒女，也養浪子弟弟的2個小孩，6個娃，從襁褓中的嬰兒一直相處到長大，3個階段，洪小鈴要跟18個不同的孩子演，洪小鈴樂在其中，因為她太愛小孩，擇偶的條件之一就是要愛小孩，唯一能惹怒洪小鈴的就是小朋友吵著要玩手機。

▲陳玉玫（左）、楊宗樺在《一路芬芳》劇中飾演男女主角的父母親。（圖／大愛）
▲陳玉玫（左）、楊宗樺在《一路芬芳》劇中飾演男女主角的父母親。（圖／大愛）
周詠軒在朋友圈裡很會照顧人，現實生活中對自己的人生也要按程序來，一定要先結婚再有小孩，結婚也先有一定的經濟能力，至少先買房，給對方好的生活。而江常輝飾演浪子弟弟，跟母親、太太有很多衝突，其中一場跟媽媽吵架的戲，罵到青筋爆掉，現場都不能呼吸，挑戰性十足。

《一路芬芳》由周詠軒、洪小鈴、陳玉玫、江常輝主演，看這一家人如何處理婆媳、親子、家庭問題，探討修補關係的人生課題，12月13日開始，每晚8點在大愛電視、Yahoo、YouTube同步播出。
 

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