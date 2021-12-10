【試駕】早買不見得好，小改Volkswagen Polo 230 TSI Style會讓現有車主後悔

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2021年中Volkswagen推出小改Polo，而台灣福斯也很快的在11月底時展開預接活動，而破90萬元的預售價雖僅較先前多2萬元，但還是引起不少消費者討論，相信你若是此級距族群看到91.8萬元預售價應該也會發出噓聲，但在此之前請先冷靜不要噓，待看完內文會發現此次小改Polo的改款幅度與增加配備的價值，會讓內心的OS改觀。
小改車型當然就是外觀動動手腳重新吸引消費者，Polo當然也不例外，不過小改Polo在外觀卻帶來不小的更動幅度，與以往相比小改Polo頭燈在修飾後變得更細扁有神，並且配置LED Martix矩陣式頭燈及角落照明輔助，不僅如此水箱護罩也進行修改並導入連貫式LED燈來突顯辨識度，下氣壩當然也有一併換新造型來搭配。車尾方面雖然更動幅度沒有車頭明顯，但換上類似八代Golf的尾燈，也讓小改Polo從車尾看去也有耳目一新，同時附有動態轉向燈在使用方向燈時讓入門掀背車散發科技氣息。
既然說會讓現有車主後悔當然不會只改外觀，座艙與滿載的科技配備更是會一票車主羨慕到流口水。首先坐進車內座艙依舊維持水平線所營造的開闊視野及細膩考究的組裝作工，但空調系統跟隨自家其它車型更新成觸控介面，在此基礎下小改Polo還換上全新方向盤，Style車型配備麂皮/皮質加熱座椅，儀表平台更改以軟質鋪陳，種種進化都進一步提升座艙質感氛圍。
科技配備部分更是大幅升級，除可顯示三種介面的10.25吋數位儀表，中控螢幕加大至9.2吋系統升級至最新MIB 3，並支援中文導航、無線Apple Carplay與Android Auto連接，同時也提供無線充電減少不必要的充電線。你以為結束了，還沒完，小改Polo除配備全速域車距控制系統，亦增加主動車道維持、TravelAssist智慧車陣穿梭，讓你可以快速操作啟動實用的Level 2半自動駕駛。
雖然未有提及但試駕過程發現小改Polo在彎中動態表現回到歐系車應有的水準，在相同的靈活反應下底盤回饋變得更紮實，並在轉向時能有效對抗側傾，使其能更安心有信心大膽加快速度，只不過動態操控變得更有樂趣之餘，伴隨而來則是較以往更硬朗的路面過濾個性。
小改Polo動力仍搭載1.0升三缸渦輪引擎，維持相同的110hp/20.4kgm輸出，但是油耗部分卻提升至19km/L，在享有輕快加速反應也不用擔心油耗無情啃食你的荷包，只是若從四缸跳槽過來的要適應一下引擎啟動瞬間帶來的震動。
如果你是現有車主看完上述小改Polo的更改幅度與配備升級進化是不是後悔了，若你是還沒買或要買車的，是不是覺得預售價其實一點都不貴，由於上稿當天為Polo發表日，先不管正式售價多少，建議有心要入主Polo的買家請趕快下訂，你也知道在缺晶片、交車期、成本壓力等因素下，現在買才真的是早買早享受。