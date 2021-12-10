書中自有黃金屋？　義大利旅遊書中藏「白粉」

俗話說「書中自有黃金屋」，異想天開的毒販，卻模仿電影常見橋段，在「書本」中間藏毒，活生生把黃金變成「白粉」！臺中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊，於日前搜索一起販毒案時，在湯姓嫌犯住處的一本義大利比薩斜塔的旅遊書中發現多包已分裝成小包的海洛因及安非他命毒品，戳穿了嫌犯的障眼法，全案經台中地檢署依毒品危險防制條例是起公訴。
記者鄧力軍/台中報導
2021-12-10 14:11:14
中市刑大警方調查，狡兔三窟的湯嫌分別在臺中及苗栗租了4處以躲避警方追緝，平日透過通訊軟體LINE與買家聯繫，為避人耳目，交易毒品時會約定在旅館或將毒品藏放菸盒內給買家。警方蒐證完備後，持搜索票於李嫌車上及租住處，當場起獲第一級毒品海洛因9包(淨重13.2公克)、第二級毒品安非他命15包(淨重176.63公克)、毒品吸食器1組、大量空分裝袋、電子磅秤2台、書本型保險箱1個、不法所得新臺幣4萬9,000元、手機4支等不法證物。
警方於湯嫌苗栗頭份的住處搜索時，發現桌面上放了一本義大利比薩斜塔的旅遊書，當員警不經意詢問該本「書」內容時，湯嫌突然流露緊張神情，警方直覺有異，經趨前檢視，赫然發現竟是外型偽裝為書本的小型保險箱，經開啟後驚見多包已分裝成小包的海洛因及安非他命毒品，當場揭穿了書中的祕密。湯嫌本以為自己將毒品偽藏在書中很聰明，沒想到仍難逃警方法眼，全案依違反毒品危害防制條例移送臺灣臺中地方檢察署偵辦；湯嫌經檢察官偵結後認犯罪事證明確全案提起公訴。