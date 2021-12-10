特企／安麗「小夢想大志氣」2021追夢計畫得主出爐！

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安麗希望工場慈善基金會林彥秀董事長表示，「這兩年疫情未讓青年學子追夢的渴望受阻，今年的投稿件數創9年來新高，觸角擴大到在地社區甚至整個社會，充滿熱情，令我們非常感動。」
今年獲得「小夢想‧大志氣」追夢計畫選出的前5名團體分別為：
●清大賽車工廠
●台灣三星製造未來假日學校促進會
●花蓮縣海星高中卡巴迪隊
●台灣木想傢人才培育協會
●逆風劇團
這五項計畫，充分展現了安麗「培力未來．讓夢想就位」的精神。以清大賽車工廠為例，雖然疫情迫使所有國際賽事取消、失去許多資源，這群學生仍堅持親自開發設計、製造和駕駛新一代電動學生方程式賽車，以在世界級比賽得獎位台灣爭光的方向努力。
三星製造未來假日學校、木想傢人才培育協會和花蓮海星高中卡巴迪隊則透過「創業」、「專業職能」和「體育」等不同方式為偏鄉弱勢孩子打造人生舞台。三星製造未來假日學校團隊想要帶著孩子從創業學習、體驗、實踐創業後的社會責任，經歷完整的少年頭家養成過程，培養孩子相信「努力一定可以有出頭天」；木想傢人才培育協會則在偏鄉部落推動木工產業，培養孩子的一技之長，並讓他們回到家鄉花蓮，靠自己的努力在故鄉落地生根，進一步帶動地方經濟發展，回饋鄉里。花蓮海星高中則從較無身材限制、進入門檻低的卡巴迪運動著手，企圖幫更多偏鄉弱勢孩子打破階級、翻轉人生，朝亞運之路邁進。而曾經是人們口中「歹因仔」的逆風劇團團隊，則從戲劇、藝術出發，讓需要幫助的孩子，轉化負能量為夢想，啟動不同的人生方向。
安麗希望工場慈善基金會連續第9年舉辦「小夢想‧大志氣」追夢計畫，迄今已助56組追夢計畫，近3,500位青年兒少在不同領域實踐夢想。為了支持更多像這樣的夢想者，除了前5組追夢得主可獲得單一專案最高150萬元的追夢基金，也提供第6到10名的隊伍各20萬元的追夢鼓勵金，為鼓勵他們能秉持初心，再接再厲。
【關於「小夢想．大志氣」追夢計畫】
安麗希望工場慈善基金會成立以來，以「幫助人們過更好的生活」為信念，積極推動關懷弱勢兒少相關計畫，期望能藉由企業的影響力協助更多孩子實踐生命的無限可能。「小夢想．大志氣」追夢計畫徵件活動，每年提供單一補助案件最高150萬元的追夢基金給五組追夢得主，今年持續加碼追夢鼓勵獎金20萬元予第六到十名的決選隊伍，活動至今，已邁入第9年，幫助了近3,500位來自全臺各地的兒少，募集了56個橫跨藝文、環保、運動、科學研究等不同領域的夢想。期望透過開發偏鄉、弱勢孩童在各領域的專長或能力，幫助他們追夢；也鼓勵大專院校以下學子前進夢想，並在逐夢過程中從事公益，回饋社會，也讓自己的本職學能強化，以不放棄的精神，在夢想構築、實踐的歷程中，發掘無盡的潛力！