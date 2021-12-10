▲ 標配 Level 2 駕駛輔助系統！VW 小改款 Polo 79.8 萬起正式上市

台灣福斯汽車正式發表小改款 Polo 四款車型，包含 230TSI Life、230TSI Tech、230TSI Style 至 230TSI R-Line，上市建議售價為 79.8 萬、87.8 萬、91.8 萬、96.8 萬。小改款 Polo 全車系標配 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，此外搭載 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 （MIB 3）、原廠中文導航、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay）等科技配備。
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小改款 Polo 依車型分別配有 15 吋至 17 吋輪圈，外觀採用全新保險桿和下氣壩設計， 230TSI R-Line 車型擁有 R-Line 專屬外觀空力套件與專屬銘牌，同時推出全新車色：金屬星辰紫及金屬冷燻灰。小改款 Polo 全車系標配 LED 頭燈，230 TSI Tech 車型以上搭載新世代家族設計的連貫式 LED 定位燈及 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，具備動態頭燈自動切換功能、行車模式和照明輔助，車尾則有 IQ.LIGHT LED 高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈。
小改款 Polo 全車系標配數位化儀表、三幅式真皮多功能方向盤和換檔撥片、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 （MIB 3）、原廠中文導航、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay）。230TSI Life 與 230TSI Tech，入門車型即搭載全新 8 吋數位儀表；230TSI Tech 以上車型享有手機無線充電裝置以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調，230TSI Style 升級 10.25 吋全邏輯數位化儀表和車室氛圍燈；座椅部分，230TSI Style 配有雙前座椅加熱功能的 ArtVelours 類麂皮座椅，230TSI R-Line 則有 R-Line 專屬運動化真皮多功能方向盤、R-Line 專屬格紋運動化座椅、R-Line 專屬金屬門檻飾板、R-Line 專屬金屬踏板、R-Line 專屬湛黑頂篷。