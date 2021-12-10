▲ 標配 Level 2 駕駛輔助系統！VW 小改款 Polo 79.8 萬起正式上市

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台灣福斯汽車總裁馬康睿與小改款 Polo 合影。

× 台灣福斯汽車總裁馬康睿與小改款 Polo 合影。

小改款 Polo 依車型分別配有 15 吋至 17 吋輪圈，外觀採用全新保險桿和下氣壩設計， 230TSI R-Line 車型擁有 R-Line 專屬外觀空力套件與專屬銘牌，同時推出全新車色：金屬星辰紫及金屬冷燻灰。小改款 Polo 全車系標配 LED 頭燈，230 TSI Tech 車型以上搭載新世代家族設計的連貫式 LED 定位燈及 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，具備動態頭燈自動切換功能、行車模式和照明輔助，車尾則有 IQ.LIGHT LED 高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈。





Polo 230TSI Style

× Polo 230TSI Style

Polo 230TSI Style

× Polo 230TSI Style

Polo 230TSI R-Line

× Polo 230TSI R-Line

Polo 230TSI R-Line

× Polo 230TSI R-Line

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小改款 Polo 全車系標配數位化儀表、三幅式真皮多功能方向盤和換檔撥片、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 （MIB 3）、原廠中文導航、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay）。230TSI Life 與 230TSI Tech，入門車型即搭載全新 8 吋數位儀表；230TSI Tech 以上車型享有手機無線充電裝置以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調，230TSI Style 升級 10.25 吋全邏輯數位化儀表和車室氛圍燈；座椅部分，230TSI Style 配有雙前座椅加熱功能的 ArtVelours 類麂皮座椅，230TSI R-Line 則有 R-Line 專屬運動化真皮多功能方向盤、R-Line 專屬格紋運動化座椅、R-Line 專屬金屬門檻飾板、R-Line 專屬金屬踏板、R-Line 專屬湛黑頂篷。





Style 車型內裝。

× Style 車型內裝。

Style 車型 ArtVelours 類麂皮座椅。

× Style 車型 ArtVelours 類麂皮座椅。

R-Line 內裝風格。

× R-Line 內裝風格。

R-Line 專屬格紋運動化座椅。

× R-Line 專屬格紋運動化座椅。

R-Line 專屬金屬門檻飾板。

× R-Line 專屬金屬門檻飾板。

Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機(MIB 3)。

× Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機(MIB 3)。

手機無線充電_ Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調。

× 手機無線充電_ Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調。

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車型



新台幣建議售價



230 TSI Life



798,000元



230 TSI Tech



878,000元



230 TSI Style



918,000元



230 TSI R-Line



968,000元



