COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

標配 Level 2 駕駛輔助系統！VW 小改款 Polo 79.8 萬起正式上市

▲ 標配 Level 2 駕駛輔助系統！VW 小改款 Polo 79.8 萬起正式上市
▲ 標配 Level 2 駕駛輔助系統！VW 小改款 Polo 79.8 萬起正式上市

2GameSome - 有車賞

2021-12-10 18:55:00

台灣福斯汽車正式發表小改款 Polo 四款車型，包含 230TSI Life、230TSI Tech、230TSI Style 至 230TSI R-Line，上市建議售價為 79.8 萬、87.8 萬、91.8 萬、96.8 萬。小改款 Polo 全車系標配 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，此外搭載 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 （MIB 3）、原廠中文導航、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay）等科技配備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣福斯汽車總裁馬康睿與小改款 Polo 合影。
台灣福斯汽車總裁馬康睿與小改款 Polo 合影。

小改款 Polo 依車型分別配有 15 吋至 17 吋輪圈，外觀採用全新保險桿和下氣壩設計， 230TSI R-Line 車型擁有 R-Line 專屬外觀空力套件與專屬銘牌，同時推出全新車色：金屬星辰紫及金屬冷燻灰。小改款 Polo 全車系標配 LED 頭燈，230 TSI Tech 車型以上搭載新世代家族設計的連貫式 LED 定位燈及 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，具備動態頭燈自動切換功能、行車模式和照明輔助，車尾則有 IQ.LIGHT LED 高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈。

Polo 230TSI Style
Polo 230TSI Style
Polo 230TSI Style
Polo 230TSI Style
Polo 230TSI R-Line
Polo 230TSI R-Line
Polo 230TSI R-Line
Polo 230TSI R-Line

小改款 Polo 全車系標配數位化儀表、三幅式真皮多功能方向盤和換檔撥片、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 （MIB 3）、原廠中文導航、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay）。230TSI Life 與 230TSI Tech，入門車型即搭載全新 8 吋數位儀表；230TSI Tech 以上車型享有手機無線充電裝置以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調，230TSI Style 升級 10.25 吋全邏輯數位化儀表和車室氛圍燈；座椅部分，230TSI Style 配有雙前座椅加熱功能的 ArtVelours 類麂皮座椅，230TSI R-Line 則有 R-Line 專屬運動化真皮多功能方向盤、R-Line 專屬格紋運動化座椅、R-Line 專屬金屬門檻飾板、R-Line 專屬金屬踏板、R-Line 專屬湛黑頂篷。

Style 車型內裝。
Style 車型內裝。
Style 車型 ArtVelours 類麂皮座椅。
Style 車型 ArtVelours 類麂皮座椅。
R-Line 內裝風格。
R-Line 內裝風格。
R-Line 專屬格紋運動化座椅。
R-Line 專屬格紋運動化座椅。
R-Line 專屬金屬門檻飾板。
R-Line 專屬金屬門檻飾板。
Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機(MIB 3)。
Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機(MIB 3)。
手機無線充電_ Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調。
手機無線充電_ Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調。
小改款 Polo 為 80 萬以內同級距中具備 Level 2 自動駕駛輔助系統的唯一車款，全車系搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車道維持及偏移警示系統與主動式車道修正輔助系統，另首度增加 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統。

小改款 Polo 於經濟部能源局油耗測試達 19.0km/L，一桶油可輕鬆來回國號 1 號基隆端至高雄端 1.5 趟；同時 Volkswagen 全車系享有 4 年新車品質保固與適用長里程彈性保養概念，機油更換周期延長至最長二年或最多 30,000 公里，更可享有福斯人禮遇計畫的各種優惠，再加上 1.0 升 TSI 引擎自用小客車年稅賦（牌照稅／燃料稅）僅需 8,640 元。

2022 年式小改款 Polo 全車系建議售價：

車型

新台幣建議售價

230 TSI Life 

798,000元

230 TSI Tech

878,000元

230 TSI Style

918,000元

230 TSI R-Line

968,000元

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀