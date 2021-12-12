COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Suzuki Jimny自台灣官網下架停售，別期待五門版！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-12-12 11:55:21

2018年問世，2019年導入台灣的Suzuki Jimny，引發全球搶車風潮，在台灣更是在短短一年內就接了超過三年的配額，不得不在2020年停止接單，但在全球依舊缺車，以及最新油耗法規即將上路下， Suzuki Taiwan 已正式將 Jimny 車系從官網下架！

我是廣告 請繼續往下閱讀
現行款Jimny幾乎可以說是Suzuki史上銷售狀況最瘋狂的車款，不僅台灣賣到停止接單，不少國家也有類似狀況，但在近兩年疫情爆發，車用晶片短缺，加上台灣與各地區新環保與油耗法規陸續上路，搭載傳統自然進氣引擎的Jimny，在未配置電氣化動力系統下，就得在銷售上做調整，如在台灣就直接下架停售。

全球賣到瘋狂的Jimny已在台灣直接下架停售。
全球賣到瘋狂的Jimny已在台灣直接下架停售。
搭載傳統自然進氣引擎的Jimny已逐漸無法對應日益嚴苛的環保與油耗法規。
搭載傳統自然進氣引擎的Jimny已逐漸無法對應日益嚴苛的環保與油耗法規。
由於手上的訂單仍需時間消化，更是影響小改款Jimny的發表時程，未來基本上Jimny在動力系統勢必得導入電氣化動力系統，但會是12V或48V之輕油電系統，則都是未定之數。

至於傳說已久的五門或長軸版，則是奉勸大家就別再太期待了，即便有外媒指出五門或長軸版在印度生產已獲Suzuki核准，但即便真的有五門或長軸版，也未必會廣泛的在全球各市場販售，因為畢竟五門的Jimny，定位上已經接近自家的Vitara，實在沒必要網內互打。而另一個別期待的原因是，這個消息始於網路流傳，對Suzuki來說，Jimny有其特殊的定位與歷史地位，自始以來就是款三門輕越野車，除非Suzuki就是想大撈一筆，不然要他們違背傳統其實機會也不大。

所以基本上，等到現在都沒訂車的朋友，可以徹底放棄，或是等待小改款問世再趕緊下訂，不然就只能從已經哄抬價格到有點失控的二手車市場買車了。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀