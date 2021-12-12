Suzuki Jimny自台灣官網下架停售，別期待五門版！

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現行款Jimny幾乎可以說是Suzuki史上銷售狀況最瘋狂的車款，不僅台灣賣到停止接單，不少國家也有類似狀況，但在近兩年疫情爆發，車用晶片短缺，加上台灣與各地區新環保與油耗法規陸續上路，搭載傳統自然進氣引擎的Jimny，在未配置電氣化動力系統下，就得在銷售上做調整，如在台灣就直接下架停售。
由於手上的訂單仍需時間消化，更是影響小改款Jimny的發表時程，未來基本上Jimny在動力系統勢必得導入電氣化動力系統，但會是12V或48V之輕油電系統，則都是未定之數。
至於傳說已久的五門或長軸版，則是奉勸大家就別再太期待了，即便有外媒指出五門或長軸版在印度生產已獲Suzuki核准，但即便真的有五門或長軸版，也未必會廣泛的在全球各市場販售，因為畢竟五門的Jimny，定位上已經接近自家的Vitara，實在沒必要網內互打。而另一個別期待的原因是，這個消息始於網路流傳，對Suzuki來說，Jimny有其特殊的定位與歷史地位，自始以來就是款三門輕越野車，除非Suzuki就是想大撈一筆，不然要他們違背傳統其實機會也不大。
所以基本上，等到現在都沒訂車的朋友，可以徹底放棄，或是等待小改款問世再趕緊下訂，不然就只能從已經哄抬價格到有點失控的二手車市場買車了。