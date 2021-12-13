COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

煮雞湯放剝皮辣椒算外行！媽丟「1物」湯甜3倍：也能炒菜

▲你燉雞湯只會加剝皮辣椒嗎？內行人透露加入「椰子果肉」，湯頭鮮甜又好喝。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲你燉雞湯只會加剝皮辣椒嗎？內行人透露加入「椰子果肉」，湯頭鮮甜又好喝。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-13 07:41:47

近日受到東北季風以及鋒面影響，早晚溫差都非常大，許多人都會想要喝上一碗暖呼呼的雞湯，其中常見的包括香菇雞湯、蒜頭雞湯、剝皮辣椒雞湯以及麻油雞，但這些你是不是都吃膩了呢？近日，就有網友分享自己獨門作法，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「就是愛做菜」貼文指出「請問各位大廚，椰子喝完之後剩下的椰肉可以拿來做什麼料理呢？我是拿來做椰果雞湯，裡面還加了椰子汁，真的是有夠好喝的啦！」只見貼出得照片，剖開的椰子喝完汁液後，留下白色的椰子肉，切絲拿來煮椰子雞湯，看起來就像筍子般，令人食指大動。

▲
▲網友分享好喝的椰子雞湯，透露喝起來湯頭非常甘甜，是內行人煮雞湯必加的食材。（圖/就是愛煮菜）
貼文一出，網友紛紛回應「椰子雞湯，內行的啦」、「我超愛椰子雞湯....比剝皮辣椒雞湯還好吃」、「椰子雞湯的湯頭會很甜，超級讚的」、「好久沒喝椰子雞湯了，改天來去做做看」、「我買椰子就是要裡面的果肉哈哈！椰子雞湯超好喝」。

另外，也有不少網友推薦椰子果肉能做的料理「滷肉也能放椰子肉喔，別有一番風味」、「加牛奶放果汁機打就變椰奶，暫時不吃也可以刮下來放冷凍庫」、「椰子肉也能炒青菜，超好吃」、「打成泥加入綠豆一起煮，有夠好喝」、「可以煮咖哩喔，椰奶咖哩很讚！」（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀