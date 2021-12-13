煮雞湯放剝皮辣椒算外行！媽丟「1物」湯甜3倍：也能炒菜
近日受到東北季風以及鋒面影響，早晚溫差都非常大，許多人都會想要喝上一碗暖呼呼的雞湯，其中常見的包括香菇雞湯、蒜頭雞湯、剝皮辣椒雞湯以及麻油雞，但這些你是不是都吃膩了呢？近日，就有網友分享自己獨門作法，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 07:41:47
原PO在臉書社團「就是愛做菜」貼文指出「請問各位大廚，椰子喝完之後剩下的椰肉可以拿來做什麼料理呢？我是拿來做椰果雞湯，裡面還加了椰子汁，真的是有夠好喝的啦！」只見貼出得照片，剖開的椰子喝完汁液後，留下白色的椰子肉，切絲拿來煮椰子雞湯，看起來就像筍子般，令人食指大動。
貼文一出，網友紛紛回應「椰子雞湯，內行的啦」、「我超愛椰子雞湯....比剝皮辣椒雞湯還好吃」、「椰子雞湯的湯頭會很甜，超級讚的」、「好久沒喝椰子雞湯了，改天來去做做看」、「我買椰子就是要裡面的果肉哈哈！椰子雞湯超好喝」。
另外，也有不少網友推薦椰子果肉能做的料理「滷肉也能放椰子肉喔，別有一番風味」、「加牛奶放果汁機打就變椰奶，暫時不吃也可以刮下來放冷凍庫」、「椰子肉也能炒青菜，超好吃」、「打成泥加入綠豆一起煮，有夠好喝」、「可以煮咖哩喔，椰奶咖哩很讚！」（編輯：張嘉哲）