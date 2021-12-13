照亮光明前途 ─Ford 2022年式Focus ST-Line Lommel X試駕

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其實Focus在這兩年內的每次進化，幅度都不大，都是不斷補上更多的配備，尤其頂規的ST-Line Lommel，演進到2022年式，再加上了〝X〞副車名，追加Dynamic LED智能動態照明系統與德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，再添魅力。
本次換裝的歐洲原裝進口Dynamic LED智能動態照明系統，具有18組智慧LED光源提供六大照明功能，藉由前方鏡頭及感應器的偵測，AFS頭燈主動式轉向照明輔助系統會以方向盤轉動舵角與車身各處感知器等訊息，讓頭燈照明方向與車輛轉向方向一致，並且具有動態多光型照明及自動水平調整功能，可針對駕駛者行車速度、模式及前方路況，適度調整頭燈照明光形與水平，並適時搭配轉向輔助照明燈，以減少駕駛者轉向時的駕駛死角。
此外，Glare Free智慧型防眩光遠光燈可主動將頭燈光源避開行駛中的其他車輛，減少因遠光燈造成眩光的行車風險，序列式LED方向燈除了增加識別性，更增添年輕化的動感表現。
除了Dynamic LED智能動態照明系統，另一項改變就是換裝ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，除了造型改為十輻樣式外，最主要的還是四只輪圈共減重了8公斤，一般來說，所謂的簧下重量越輕，對於避震系統的負擔就越輕，在激烈操駕時，更有利於避震系統的做動反應速度，也可減緩輪胎的負擔，讓輪胎的抓地效率更有效發揮，同時對於節能也有些微的幫助，雖然在一般多數行駛狀態下，輪圈減重後對操駕上細微改變並不會十分明顯，但以一輛操控性已十分高超的Focus來說，只要能再一步進步，在激烈操駕時都可以變得更得心應手。
Focus自上市以來，不僅在空間、配備與動力操控上都有全方位的優異表現外，領先國產車達到美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2自動駕駛等級，配置完善的主被動安全配備，更是最大的賣點；而福特六和在這幾年也利用靈活的產品進化策略，不斷地增加Focus車系的產品力，且車價也始終沒有大幅上漲，讓Focus的CP值也更上一層樓。接下來福特六和還會端出什麼好菜，也就更讓人期待了。