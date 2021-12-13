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周遭親友有反社會人格嗎？　這個測驗一測便知

周遭親友有反社會人格嗎？　這個測驗一測便知
周遭親友有反社會人格嗎？　這個測驗一測便知

健康醫療網

2021-12-13 08:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】曾經有國外研究，大約每25個人中，就可能有一個人是反社會人格。這種說法或許有點令人不敢置信，但其實，有很多的反社會人格就暗藏在你我周遭，甚至還是身邊親近的伴侶或同仁。

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反社會人格不一定會犯罪　事業成功也可能有反社會傾向

做感情諮商的時候，我發現很多當事人敘述情人或伴侶的行為都很像反社會人格。還有很多企業遇到的不良同仁也有可能是反社會人格，譬如說，會盜領顧客的銀行資金轉去投資，或是「挪用」銀行資金借錢給主力炒股賺利息，或是報假帳、侵吞公司資產，或是看到公司制度的漏洞藉以謀取利益。

曾經有當事人問我：沒有殺人也是反社會人格嗎？

我回答：是的。

沒有犯罪，不代表沒有反社會傾向，沒有殺人，也不代表就不是反社會人格。就讀知名學府，也可能有反社會傾向。事業成功，也可能有反社會傾向。

下面這個測驗，不妨記在腦中，看看周遭有沒有人很多行為都符合描述，如果有的話，最好保持一點距離，避免進一步交往，以免人身安全、金錢財物受到損害。

測驗：有反社會人格的特質嗎？

1、跟父母的關係很疏離，覺得自己跟父母沒有什麼話好說的。

是□    否□

2、學生時代缺乏完成學業的動機，不斷的曠課，有逃學習慣。

是□    否□

3、學生時代曾經違反校規，離開校學後為了生存，也曾經從事犯罪違法的行為。

是□    否□

4、對別人細微的情緒變化非常敏感，特別會區分對方是強者還是弱者，一旦知道對方是弱者，會毫不留情欺負弱者。

是□    否□

5、渾身散發著過度的自信，總是認為自己比別人更聰明、更有能力。

是□    否□

6、會說謊、偽裝、隱藏真實的面目，認為這樣做只是達到目的的手段而已。

是□    否□

7、嘴吧上常常說「真的很感謝你」，但行為上卻是忘恩負義、過河拆橋的。

是□    否□

8、表面上善體人意、為對方著想，但行為上卻侵占別人的財務、權益，或是把自己要負的責任推給對方。

是□    否□

9、很敢於對別人提出誇張過分的要求，而不會覺得有任何不好意思，只在意自己有沒有獲得利益。

是□    否□

10、會長時間和別人維持眼神接觸，甚至是長時間怒目瞪視對方。

是□    否□

11、為了追求一時的興奮感，會對公共場所作出破壞性的行為。

是□    否□

12、常常會感到很無聊，想要出去外面找點樂子。

是□    否□

13、當周遭人認為他是「不可靠、 不誠實、不誠懇」的時候，他也不會對自己的不當行為感到懊悔或羞恥。

是□    否□

14、喜歡控制、操弄別人，精於算計利益，會在不知不覺中把別人的金錢變成自己的。

是□    否□

15、奪取別人的財產後，既不會有心理壓力，也沒有罪惡感，反而認為是對方自己願意的，或是對方不夠聰明。

是□    否□

16、不信任周遭人，總覺得有人會陷害他，只相信自己。

是□    否□

17、會合理化自己的報復心理，會認為這是被害人造成的，對方應得的報應。

是□    否□

18、明明知道講什麼話會傷害對方，卻偏愛說些刺傷人心、踐踏對方自尊的話。

是□    否□

19、有溝通不良的議題，當他感覺被人拒絕，就會產生報復行為，想讓對方受到傷害。

是□    否□

20、常常用語言威脅別人，或是用行為威嚇別人。

是□    否□

21、當別人形容他是很狠角色，反而會感到驕傲，覺得自己是有力量的，別人是膽小的。

是□    否□

22、會跟攻擊性高的同伴為伍，認為這樣才能保護自己。

是□    否□

23、人際互動時會挑撥離間，讓團體中其他人互相仇視彼此，或是無中生有誣陷毀謗別人的名譽。

是□    否□

24、會把內心負向的情緒遷怒到動物身上，喜歡看動物慢慢被虐殺而死的過程。

是□    否□

上面這24題，基本上都是反社會人格的行為模式跟人格特質，所以，越多「是」，就表示有越多反社會人格的特質，需要做好安全措施，盡可能不要激怒跟挑釁對方，避免升高對方的防衛，必要時要尋求公權力的協助。

（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）

林萃芬　專業諮商心理師    

現任：松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。

專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。

【林萃芬諮商心理師的生活EQ樂園】www.fannyeq.com.tw

【林萃芬心理師的洞察人心時‪間】Apple Podcasts 收聽：https://reurl.cc/7yL9kl



資料來源：健康醫療網 周遭親友有反社會人格嗎？　這個測驗一測便知

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