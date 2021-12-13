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做感情諮商的時候，我發現很多當事人敘述情人或伴侶的行為都很像反社會人格。還有很多企業遇到的不良同仁也有可能是反社會人格，譬如說，會盜領顧客的銀行資金轉去投資，或是「挪用」銀行資金借錢給主力炒股賺利息，或是報假帳、侵吞公司資產，或是看到公司制度的漏洞藉以謀取利益。
曾經有當事人問我：沒有殺人也是反社會人格嗎？
我回答：是的。
沒有犯罪，不代表沒有反社會傾向，沒有殺人，也不代表就不是反社會人格。就讀知名學府，也可能有反社會傾向。事業成功，也可能有反社會傾向。
下面這個測驗，不妨記在腦中，看看周遭有沒有人很多行為都符合描述，如果有的話，最好保持一點距離，避免進一步交往，以免人身安全、金錢財物受到損害。
測驗：有反社會人格的特質嗎？
1、跟父母的關係很疏離，覺得自己跟父母沒有什麼話好說的。
是□ 否□
2、學生時代缺乏完成學業的動機，不斷的曠課，有逃學習慣。
是□ 否□
3、學生時代曾經違反校規，離開校學後為了生存，也曾經從事犯罪違法的行為。
是□ 否□
4、對別人細微的情緒變化非常敏感，特別會區分對方是強者還是弱者，一旦知道對方是弱者，會毫不留情欺負弱者。
是□ 否□
5、渾身散發著過度的自信，總是認為自己比別人更聰明、更有能力。
是□ 否□
6、會說謊、偽裝、隱藏真實的面目，認為這樣做只是達到目的的手段而已。
是□ 否□
7、嘴吧上常常說「真的很感謝你」，但行為上卻是忘恩負義、過河拆橋的。
是□ 否□
8、表面上善體人意、為對方著想，但行為上卻侵占別人的財務、權益，或是把自己要負的責任推給對方。
是□ 否□
9、很敢於對別人提出誇張過分的要求，而不會覺得有任何不好意思，只在意自己有沒有獲得利益。
是□ 否□
10、會長時間和別人維持眼神接觸，甚至是長時間怒目瞪視對方。
是□ 否□
11、為了追求一時的興奮感，會對公共場所作出破壞性的行為。
是□ 否□
12、常常會感到很無聊，想要出去外面找點樂子。
是□ 否□
13、當周遭人認為他是「不可靠、 不誠實、不誠懇」的時候，他也不會對自己的不當行為感到懊悔或羞恥。
是□ 否□
14、喜歡控制、操弄別人，精於算計利益，會在不知不覺中把別人的金錢變成自己的。
是□ 否□
15、奪取別人的財產後，既不會有心理壓力，也沒有罪惡感，反而認為是對方自己願意的，或是對方不夠聰明。
是□ 否□
16、不信任周遭人，總覺得有人會陷害他，只相信自己。
是□ 否□
17、會合理化自己的報復心理，會認為這是被害人造成的，對方應得的報應。
是□ 否□
18、明明知道講什麼話會傷害對方，卻偏愛說些刺傷人心、踐踏對方自尊的話。
是□ 否□
19、有溝通不良的議題，當他感覺被人拒絕，就會產生報復行為，想讓對方受到傷害。
是□ 否□
20、常常用語言威脅別人，或是用行為威嚇別人。
是□ 否□
21、當別人形容他是很狠角色，反而會感到驕傲，覺得自己是有力量的，別人是膽小的。
是□ 否□
22、會跟攻擊性高的同伴為伍，認為這樣才能保護自己。
是□ 否□
23、人際互動時會挑撥離間，讓團體中其他人互相仇視彼此，或是無中生有誣陷毀謗別人的名譽。
是□ 否□
24、會把內心負向的情緒遷怒到動物身上，喜歡看動物慢慢被虐殺而死的過程。
是□ 否□
上面這24題，基本上都是反社會人格的行為模式跟人格特質，所以，越多「是」，就表示有越多反社會人格的特質，需要做好安全措施，盡可能不要激怒跟挑釁對方，避免升高對方的防衛，必要時要尋求公權力的協助。
（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）
林萃芬 專業諮商心理師
現任：松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。
專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。
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資料來源：健康醫療網 周遭親友有反社會人格嗎？ 這個測驗一測便知
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