我是廣告 請繼續往下閱讀
根據2018年衛生福利部癌症登記報告資訊，當年新診斷為慢性淋巴性白血病的病患人數為206人，年齡中位數為66歲。葉士芃醫師表示，病患確診年齡大多在60歲到70歲之間，近年來，慢性淋巴性白血病的發生率有逐年上升趨勢。
慢性淋巴性白血病拖到晚期，治療較為棘手
「這種疾病，早期完全沒有症狀。」葉士芃醫師表示，在慢性淋巴性白血病初期，多數病患沒有症狀，不過在接受抽血檢查時，白血球淋巴球的比率會特別高，因為紅血球、血小板等還沒受破壞，多數病患沒有明顯感受，很多人是在健檢發現異狀。另外，有些病患的脖子淋巴腺會出現腫塊，因為不痛不癢，常受忽視。
當病程演進至中、後期，就會開始出現一些壓迫性症狀，當腫瘤壓迫到膀胱、輸尿管，就會影響排尿功能，受壓迫的器官不同，症狀也不一樣。若進展至晚期，很容易產生急性、惡性變化，此時可能引起骨髓衰竭，病患就會開始產生貧血、常發燒、感冒、倦怠或易出血等症狀，治療就會更棘手。
生物相似藥出現，提供醫師、病患更多選擇
對於慢性淋巴性白血病的治療，傳統以化學治療為主，化學治療藥物又分為口服、注射針劑兩種，目前除了化療，抗CD20單株抗體等標靶藥物因治療效果良好，也普遍應用於治療慢性淋巴性白血病。抗CD20單株抗體已研發、上市近25年，隨著藥物專利期到期，現在台灣已有與抗CD20單株抗體蛋白結構相似的「生物相似性藥品」可供選擇，由於價格較低，讓治療選項有了更多可能性。
在癌症用藥領域，「生物相似性藥品」的出現引起許多的討論，葉士芃醫師表示，這類藥物雖然在蛋白結構上與原廠藥相似，但上市前仍需要經過嚴格的臨床檢驗、把關，除了藥效上必須與原廠藥不相上下，藥物副作用風險也不能高於原廠藥，因此病患在使用這類藥物時可以比較放心。
葉士芃醫師也提醒，慢性淋巴性白血病的病程進展雖然緩慢，但病患還是需要接受治療，建議「該回診就要回診、該用藥就要用藥」，才能避免病情急轉直下，對病患的生活品質、生命安全帶來負面衝擊。
資料來源：健康醫療網 這種癌症好好治療，多數病友可存活10、20年以上
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊