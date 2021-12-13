隱形眼鏡常見ＮＧ行為！醫：別亂戴，曾有人換過三次角膜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾柏宸醫師表示，隱形眼鏡配戴不當，最常見的問題就是配戴過久，錯誤的配戴方式輕者可能出現眼乾、搔癢、疼痛、泛紅等情況。但也可能使得角膜缺氧或潰瘍、感染。角膜會缺氧，會使得內皮細胞凋亡，內皮細胞無法再生，缺損到一定的程度便需要眼角膜移植，但角膜捐贈者並不常見；表皮受損若遭受到細菌或寄生蟲感染，就可能角膜潰瘍，嚴重可能穿孔。兩者都有視力嚴重受損甚至失明的風險。
隱形眼鏡常見ＮＧ行為。醫：日拋千萬別當周拋戴！
日拋、周拋、月拋有何差別？曾柏宸醫師表示，日拋、周拋、月拋這三種常見的隱形眼鏡，主要是在材質品質及舒適度中做取捨。日拋一般較薄、舒適、含水量高，但容易破損、表面容易刮傷、材質較不堅韌，因此較適合一次性使用。雙拋、周拋為了持久配戴，材質會比較堅韌，但舒適度就相對不如日拋。月拋則品質更好更加堅固耐用，但相對的舒適度也會再下降些。
日拋別當周拋，小心刮傷眼睛。曾柏宸醫師提醒，配戴隱形眼鏡，應依照醫師及使用指示配戴，日拋就應一次使用後丟棄，不可為了節省而錯誤的反覆使用、或是日拋當周拋戴，甚至當月拋來戴，因為其材質相對不佳，非常容易在清潔時出現細微刮痕沒有發現，也容易卡進髒汙、油脂等難以清潔等問題，長期配戴便可能傷害到眼睛。
周拋是開７天，非累計７天。民眾常見的錯誤使用方式，也包括了「計算問題」，醫師表示，隱形眼鏡的使用期限，是以「開封」開始計算，並非「累計」，例如周拋開封一周就應換新，而非一個月累計使用了七天才丟棄。
隱形眼鏡水盒須定期３個月更換。這是一個容易被忽視但是非常重要的重點，即便在正常清潔保養鏡片的狀況下，放置保存非日拋型隱形眼鏡的水盒，也需要使用隱形眼鏡專用的清潔液作消毒清潔，並且在使用超過３個月之後更換，否則鏡盒上仍有孳生細菌的可能，進而染污隱形眼鏡，感染眼角膜。醫師表示，基本的隱形眼鏡水盒費用不高，萬不可因貪小便宜而不更換。
隱形眼鏡不能接觸生水、自來水。清潔隱形眼鏡除了使用專門的清潔保養液以外，千萬不能使用生水或自來水沖洗鏡片，因為即使經過自來水廠的過濾消毒，自來水管路中仍可能有微生物孳生，尤其是棘狀阿米巴原蟲，是常見以自來水清潔鏡片時容易發生的角膜感染症。同樣的道理，戴著隱形眼鏡去游泳也是冒著極大的角膜受損的風險，而應該儘量避免。
隱眼再舒適，最久戴6~8小時。另外，也建議不論是何種隱形眼鏡、標榜有多舒適、可以配戴多久，都建議最久6~8小時就應取下讓眼睛休息，能配戴較久的隱形眼鏡，可以作為有多一些的緩衝時間，例如正在執勤工作無法脫取隱形眼鏡的時刻，而非例如可戴10小時就戴好戴滿、戴到眼睛出問題還在戴，以避免增加前述所提到的視力受損、失明等風險。道理就像去吃到飽餐廳一樣，有很多食物可以選擇，但不代表要吃到撐、吃到吐、吃到傷身體。為了健康，別做不必要的極限挑戰。如果真的有長時間配戴的需求，可以選擇矽水膠成分的軟式隱形眼鏡或硬式隱形眼鏡，因為透氧率高而可以有更長的配戴時間，即便如此，一旦有任何不適仍需要立即停戴並就醫檢查。
睡覺忘了拿隱眼，位移找醫師別亂拔。建議隱形眼鏡使用者，平時可以備個眼鏡，以利隨時做更換，若隱形眼鏡真的戴太久，甚至因為疲憊忘了脫隱形眼鏡睡覺，雖不至於跑到眼球後方，但常見沾黏或位移難以取下，且也有可能有視力受損的疑慮，此時若無法輕易取下，應盡早就醫請醫師協助，並留意避免此情況發生。
年輕隱眼日拋當周拋，患者換三次角膜。
曾柏宸醫師也分享，日前就有大學生視力受損前來就醫，因為年紀相當輕，百思不得其解為何視力每下愈況，經了解後得知，該患者有隱形眼鏡的配戴不當的問題，常常時間過久，也有日拋隱形眼鏡連續戴了好幾天甚至睡覺時也不取下的情況。好在年輕且又發現得早，經醫師建議停下使用隱形眼鏡約三個多月後，視力才逐漸回復。
另一個例子，醫師也遇過20歲年輕的民眾，肆無忌憚的不當使用隱形眼鏡，而發生眼角膜嚴重的細菌性角膜潰瘍，年紀輕輕已做過了3次角膜移植，視力仍然不良，終生需要使用抗發炎抗排斥藥物，嚴重影響生活，達到法定失明的程度。
醫師提醒，年輕人確實角膜較為健康，但任何身體的健康狀態都是長年累積下來的結果，若因為年輕就不斷的傷害角膜，即便是再年輕，將來也可能付出相對的代價。
購買隱眼需全面考量，尋求專業醫師評估佳！
購買隱形眼鏡，許多人會自行透過各種管道購買，曾柏宸醫師也提醒，購買隱形眼鏡除了考量度數，也需考量弧度、材質、使用者眼部狀況等，需全方位評估，而非挑款式、度數就好。例如有乾眼症、常有眼睛乾澀情況者，常會認為要戴含水量較高的隱形眼鏡，但其實不然，含水量高的隱形眼鏡雖然較為滋潤，但同時也容易帶走水分，對一般民眾而言影響到不大，但對眼睛時常乾澀的民眾，就相較不適合。另外，也要注意避免來路不明的品牌，避免成分不明傷害眼睛。建議購買隱形眼鏡，還是透過醫師等專業人士仔細評估再購買為佳。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。