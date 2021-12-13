我是廣告 請繼續往下閱讀
不論是誰都可能發生過活動時突然抽筋造成劇烈疼痛，或是睡眠期間肌肉僵硬、抽筋等經驗吧？腓腸肌突然痙攣造成的「小腿抽筋」，是因為肌肉在不自主情況下收縮而產生。
擅長從姿勢動作、關節根本找出疼痛原因的三枝剛物理治療師，說明小腿抽筋的機制：「相較於軀幹部分，手、腳更需要細微的活動功能，故分布於四肢的肌肉也較為密集細緻，而調節這些肌肉的伸縮功能的，則是擁有接收器機能的兩種肌肉組織『肌肉紡錘』與『肌腱紡錘』。其中肌肉紡錘負責收縮伸展後的肌肉，可在人體快跌倒時，自動維持姿勢平衡。另一方面，肌腱紡錘位於肌腱（肌肉與骨骼連接處）內，負責抑制肌肉紡錘的作用，以避免身體受損。這些組織的作用並未經由大腦的指示，而是因應『反射作用』而生。」
也就是說，這兩個肌肉組織一旦失去平衡，就會產生嚴重後果。「肌腱紡錘一旦失去作用，會讓肌肉紡錘過度運作，產生『痙攣』。雖然最典型的症狀是小腿抽筋，但脛骨、腳尖等須透過肌肉進行細緻動作的部位也容易抽筋。就像足球比賽中，經過長時間運動後，常可見到選手腿部抽筋畫面，無論是職業運動員還是業餘球友，都可能遇到痙攣問題。」
電解質異常、脫水、溫度、壓力 都可能造成抽筋
三枝剛表示：「但造成痙攣的根本因素至今仍不明瞭。目前可知往來細胞內外的電解質疲勞或脫水等因素增減，進而造成異常狀況，但氣溫與精神層面也是因素之一。」
原本不常運動的人，突然走了較遠距離，為什麼也可能會抽筋？三枝剛回應，「原本不常使用的肌肉，突然反覆作用時，不僅容易引發疲勞狀況，也可能在出力瞬間造成負擔。這和慢跑時突然踢向地面所造成的衝擊相同，尤其疲倦（乳酸堆積）時，肌肉組織內的平衡也較容易遭受破壞。」
為避免運動時遇到抽筋，必須做好暖身運動，讓身體清醒，並習慣運動壓力。
讓重心保持在身體中央 就能預防痙攣產生？
腿部抽筋時，眾所周知的方法，便是將足尖壓往身體方向，並伸展小腿。三枝剛提醒，「這是正確處理方式，不過須特別注意的是，不要太快、太用力去伸展腿部，否則反而會因反射作用，導致肌肉持續收縮，盡量放慢動作，緩緩伸展即可。」
身體在失去平衡時，容易造成疲勞，並導致肌肉平衡崩解。為預防這個情形，必須避免讓身體重心偏向左右其中一側。不管在走路或運動時，都須訓練自己在無意識的狀況下也能讓重心集中於足底正中央。只要將重心集中於足底中央，就能分擔運動造成的負荷，還可讓整個下半身支撐身體重量，減輕疲勞、預防抽筋。
也就是說，如果是打高爾夫時，順著揮桿原理、從瞄球時就注意重心在足弓的位置，並讓重心順暢轉移，就是預防小腿抽筋的最佳武器。
本回醫師
都立大Physio Care＆Conditioning代表
三枝 剛（物理治療師）
負責雜誌、電視節目中腰痛特輯監修， 從「關節內」、「關節外」、「姿勢動作」等方面找出問題根本原因， 並利用徒手治療、運動療法等方式提供頗受好評的復健治療。擁有物理治療師（PT）、美國認可運動指導訓練員資格（NATAATC）。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第16期
（文章授權提供／ALBA高爾夫雜誌）
資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/
資料來源：健康醫療網 襲擊小腿的劇烈疼痛 抽筋預防之道
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊