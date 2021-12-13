「小護士」南北唸法大不同？4字名稱曝光：老一輩才知道
曼秀雷敦軟膏又稱「小護士」，是家家戶戶必備的藥品之一，不過，你都怎麼唸這款藥膏的名稱呢？就有一名男網友表示，聽說北部人和南部人的說法都不同，有人說「面速力達母」，也有人說「小護士」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 11:19:12
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「聽說北部人跟南部人的說法不一樣」為題發文，並PO出曼秀雷敦軟膏的圖片，而他也透露自己的唸法，「我都是念『面速力達母』」。
貼文一出，掀起熱議，「我都叫它國小保健室仙丹」、「我也唸面速力達母」、「中部人，都聽過，但直覺反應是面速力達母」、「中部，曼秀雷敦」、「台南，面速力達母。曼秀雷敦是專指牌子（我都這麼用），例如：你的護唇膏什麼牌子的，曼秀雷敦」、「南部人，小護士」、「中壢人，都會說，但小時候的習慣是說面速力達姆」、「台北人，面速力達母」、「全部都會念，笑死」。
其中，還有網友透露家中都念4字「men so 哩 盪」，「台北人，我們小時候都唸： men so 哩 盪」、「盪+1」；不過，也有網友表示，其實應該無關南北，而是以年代來區分，「應該是年代問題」、「北部人，曼秀雷敦or小護士，面速力達母對我來說是老一輩的人說的欸 （外婆外公那一代都說這個）」、「感覺是以年代來分，men so 哩 盪應該也只有老一輩才知道」。（編輯：郭佩蓉）