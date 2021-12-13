特企／陽獅集團台灣　榮獲AOY多獎肯定！

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串聯創意、媒體、數位行銷以及數據科技等各專業，以更靈活更有效的方式，為各個著眼點不同的客戶提供量身訂做的全方位服務，是全球陽獅集團一個陽獅（Power of One）策略的核心；而素質齊整各具特色的專業品牌團隊，則是Power of One不可或缺的堅實基礎。榮獲大中華區金獎的博丰數位（Performics）結合堅實的平台操作專業，與先進的數據技術，發展出亞太地區首屈一指的Data Driven Creative一條龍服務，早已在集團內部成為亞太市場Google平台運用及優化的區域卓越中心 (CoE, Center of Excellence)。此次獲得大中華及亞太地區的雙重榮耀，再度肯定博丰數位在Programmatic領域中深耕數據、技術、創意、操作等各專業所成就的領導地位。年初方成立的極達創新（Digitas），首次挑戰《Campaign》Agency of the Year即榮獲最佳大中華B2C行銷代理商銀獎肯定（金獎從缺）。以獨角獸自許的Digitas不斷以創新思維拓展策略領域，並與新創夥伴合作開發各種創新數據技術方案，以協助品牌解決商業上不同面向的問題。
集團資源整合 無縫串連
以創意見長的台灣李奧貝納（Leo Burnett），今年七月甫加入集團整合行列，即在一個陽獅（Power of One）的集團互助架構下，以全新風貌獲得台灣最佳創意代理商銅獎。「好的開始是成功的一半」台灣李奧貝納執行長暨創意長楊榮柏說，「結合李奧貝納的優良傳統，和陽獅集團的專業資源，我們將持續伸手摘星，一步步創造更亮眼的成績。」Agency of the Year盛會中從不缺席的優等生—實力媒體和星傳媒體，也再次獲得台灣最佳媒體代理商銀獎及銅獎（金獎從缺），實力媒體並蟬連台灣最佳數位代理商銅獎。持續獲得《Campaign》及RECMA認證的優秀成績，充分顯示陽獅集團台灣在媒體代理商業界數一數二的品質保證。