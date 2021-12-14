Steam公開暢銷榜　多人生存《翼星求生 ICARUS》空降奪冠

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《翼星求生》是一款與時間賽跑的PVE生存遊戲，除了單人玩家在荒野求生，也可2~3人合作探險，最多支援8名玩家一起出動。在遊戲中，原先翼星是要成為第二個地球，但是在地球化改造失敗後，人類殖民新世界的希望也隨之破滅，不過異種生物學家發現翼星上有價值斐然的礦物，玩家負責扮演聯合發展局(UDA)派遣的探勘者，冒險前往採集資源。
玩家從軌道空間站下降到翼星表面就會開始倒計時，遊戲中提供許多限時任務，包括調查設備、捕獲敵對生物、採集珍貴礦物、建造基地等，每個任務時間從1到21天不等，完成任務後，可回到軌道空間站研究或購買更好的裝備，首發階段有超過35個任務，將持續不斷新增。
在超過64平方公里的地圖面積中，有森林、沙漠和雪山不同區域，各有截然不同的氣候和生態群落，玩家可以砍伐每一棵樹、開採任一顆礦石，從零開始收集資源，設法建造庇護所、狩獵捕食、尋找氧氣來源、製造工具，還要抵抗殘酷的環境考驗及野生動物攻擊。
有別於一般生存遊戲起初會有詳細「新手教學」的指引，《翼星求生》在創建人物及簡單的任務引導後，便會被直接「原地放生」，獨自面對野蠻殘暴的動物、惡劣天氣等環境壓力，相當具有野外求生的真實感，增加不少刺激度。
玩家在翼星上所有執行的動作都會轉化成經驗值，隨著等級提升，會獲取科技點數與天賦點數，科技點數可製作出不同等級的求生道具與裝備，天賦點數則是增加各種操作的效率。共有240個角色天賦，超過140種可製作的物品，以及95種建築元件、40種武器和彈藥可選，遊玩自由度很高。
有趣的是，遊戲中的物件、互動都很逼真，玩家之間打趣說「星星之火，可以燎原」，是因為火把太靠近易燃物時，確實很有可能燒毀一整片森林；在獵殺動物時，若是沒一擊斃命，還能依循沿路殘留的血跡追蹤；建造結構較鬆散的茅草屋，碰到嚴厲天氣都可能全部被吹飛，喜歡玩生存遊戲的玩家值得一試。