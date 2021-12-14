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Steam公開暢銷榜　多人生存《翼星求生 ICARUS》空降奪冠

▲Steam公開周銷量排行，月初剛上市的多人生存《翼星求生 ICARUS》空降暢銷榜第一名。（圖／取自Steam）
▲Steam公開周銷量排行，月初剛上市的多人生存《翼星求生 ICARUS》空降暢銷榜第一名。（圖／取自Steam）

生活中心/綜合報導

2021-12-14 11:00:00｜2021-12-14 11:31:22

由RocketWerkz團隊開發的多人生存遊戲《翼星求生 ICARUS》，12月4日已在Steam正式發售，一上市就創下超過5萬玩家同時在線的高人氣，更一舉奪下Steam暢銷榜冠軍。

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▲玩家要設法在嚴峻的環境中，尋找資源、自立求生。（圖／取自Steam）
▲玩家要設法在嚴峻的環境中，尋找資源、自立求生。（圖／取自Steam）
Steam遊戲平台公開周銷量（11月29日至12月5日）排行榜，冠軍正是12月4日甫發售的多人生存遊戲《翼星求生 ICARUS》，上市隨即奪下冠軍首位。《翼星求生》是RocketWerkz團隊打造的生存新作，而RocketWerkz團隊的創辦人迪恩·霍爾（Dean Hall），也是殭屍生存遊戲《DayZ》的開發者。

《翼星求生》是一款與時間賽跑的PVE生存遊戲，除了單人玩家在荒野求生，也可2~3人合作探險，最多支援8名玩家一起出動。在遊戲中，原先翼星是要成為第二個地球，但是在地球化改造失敗後，人類殖民新世界的希望也隨之破滅，不過異種生物學家發現翼星上有價值斐然的礦物，玩家負責扮演聯合發展局(UDA)派遣的探勘者，冒險前往採集資源。

玩家從軌道空間站下降到翼星表面就會開始倒計時，遊戲中提供許多限時任務，包括調查設備、捕獲敵對生物、採集珍貴礦物、建造基地等，每個任務時間從1到21天不等，完成任務後，可回到軌道空間站研究或購買更好的裝備，首發階段有超過35個任務，將持續不斷新增。

在超過64平方公里的地圖面積中，有森林、沙漠和雪山不同區域，各有截然不同的氣候和生態群落，玩家可以砍伐每一棵樹、開採任一顆礦石，從零開始收集資源，設法建造庇護所、狩獵捕食、尋找氧氣來源、製造工具，還要抵抗殘酷的環境考驗及野生動物攻擊。

▲除了嚴厲的氣候考驗，還會遇到殘暴的野生動物攻擊。（圖／取自Steam）
▲除了嚴厲的氣候考驗，還會遇到殘暴的野生動物攻擊。（圖／取自Steam）
有別於一般生存遊戲起初會有詳細「新手教學」的指引，《翼星求生》在創建人物及簡單的任務引導後，便會被直接「原地放生」，獨自面對野蠻殘暴的動物、惡劣天氣等環境壓力，相當具有野外求生的真實感，增加不少刺激度。

玩家在翼星上所有執行的動作都會轉化成經驗值，隨著等級提升，會獲取科技點數與天賦點數，科技點數可製作出不同等級的求生道具與裝備，天賦點數則是增加各種操作的效率。共有240個角色天賦，超過140種可製作的物品，以及95種建築元件、40種武器和彈藥可選，遊玩自由度很高。

▲十分逼真的環境設計，火把使用不當可能燒毀整片森林。（圖／取自Steam）
▲十分逼真的環境設計，火把使用不當可能燒毀整片森林。（圖／取自Steam）
有趣的是，遊戲中的物件、互動都很逼真，玩家之間打趣說「星星之火，可以燎原」，是因為火把太靠近易燃物時，確實很有可能燒毀一整片森林；在獵殺動物時，若是沒一擊斃命，還能依循沿路殘留的血跡追蹤；建造結構較鬆散的茅草屋，碰到嚴厲天氣都可能全部被吹飛，喜歡玩生存遊戲的玩家值得一試。

▲動物會依據不同射擊部位做出擊殺反饋。（圖／取自Steam）
▲動物會依據不同射擊部位做出擊殺反饋。（圖／取自Steam）


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