熊貓保溫箱掛可愛娃娃？外送員曝「真實用途」：功效超大
美食外送產業興盛，在路上隨處可見機車後放著保溫箱的平台外送員，而許多外送員更是會發揮創意將保溫箱改造，尤其是保溫箱掛上玩偶是常見的造型，但該舉動可不光只是為了外觀可愛，而是外送員為了超實用的目的而特別掛上。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 11:00:44
根據網友在《外送員的奇聞怪事》好奇發問，雖然自己不是外送員，但常常在路上看到外送員的箱子上都有一隻大娃娃，各式各樣不同種類的大娃娃，看了覺得超可愛的，想請問保溫箱掛上大娃娃是純粹個人喜好還是有特別用意？
而貼文一出引來許多外送員親曝正解，「會掛在拉鍊上，因為常常大箱忘記關上，有娃娃就可以從後照鏡看娃娃的位置是不是在上面，如果是在下面的話我就要停路邊趕快關上，以免食物送給馬路」、「比較好認人」、「當一堆貓在等的時候，客人可以靠這個來快速辨認他的餐在哪一車」。
但也有不少外送員表示「就像你辦公桌上的裝飾，心情美麗點，辨識度強一點」、「個人特色，引人注意，自己開心，有娃娃陪伴不孤單，大概就這幾個因素吧」、「我的服務區有放大甲媽繞境的斗笠，貓友說保庇佑用的啦」、「個人裝飾的喜好」。（編輯：鍾怡婷）