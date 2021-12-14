最美高齡產婦！韓41歲舞曲天后快生了 身材卻像超級名模
41歲韓星李貞賢，日前透過YouTube宣布懷孕，而且已經懷孕中期，影片中她模樣纖瘦，今（14日）她再更新近況，照片中也完全看不出身懷六甲，狀態保養極好，獲封最美高齡產婦也不為過。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-14 10:59:06
李貞賢2019年4月嫁給小3歲的整形醫師男友，當時表示原以為自己只愛工作，沒想到遇見無限給她愛的對象，所以決定與對方共度一生；結婚2年多，終於在今年12月懷孕，李貞賢未透露寶寶性別，但表示已懷孕中期，近期孕吐厲害，無法正常喝水吃飯，坦言有點辛苦。
李貞賢是韓國知名演員，2014年參演的電影《鳴梁：怒海交鋒》，仍是目前南韓影史上觀影人次第一高的作品，2017年跟影帝黃晸珉、蘇志燮、宋仲基主演的《軍艦島》也是大獲好評，2020年擔任《屍速列車》續集《屍速列車：感染半島》女主角，演藝生涯再創顛峰。
她除了是影星，還有「舞曲天后」封號，1999年推出單曲《哇！》，除了連三週拿下音樂排行第一，搭配的扇子舞更是紅到大陸。《換掉》在隔年奪得南韓最受歡迎單曲，該作還被鄭秀文拿來翻唱成《眉飛色舞》，傳唱度極高，亦深受大眾喜愛。