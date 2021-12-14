拒當無「產」階級！好孕掌握三要一早！醫籲及早使用政府補助

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新冠病毒持續肆虐全球兩年，原本預期民眾「宅在家」可能有助提升出生率，不過，包括台灣、日本、美國、義大利和西班牙等國家，迎來的卻是「疫後嬰兒荒」，生育數創新低，美國估計可能因此減少30萬新生兒。至於亞洲，原本已經苦於出生率低迷和人口高齡化的南韓、日本，1月新生兒人數分別下滑6.3%和14%。台灣雖然沒有受到嚴重疫情影響，但人口問題也不容樂觀，不僅去年新生兒僅16萬人，創下史上新低，甚至首度出現死亡人數多過出生數的警訊。值得注意的是，今年元月出生人數已低於萬人，統計迄10月，出生人數累積12萬人，比去年同期降低5%，預估今年的新生寶寶人數恐跌破16萬大關。
台灣疫情嚴重程度明顯不若其他疫後嬰兒荒國家，缺生情況卻相對嚴峻，究竟影響民眾生育意願的原因是什麼？中華民國生育醫學會委託進行網路大數據分析，針對2020年11月到2021年11月間、各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等上萬個網站頻道，其中討論「不生小孩原因」相關文本網友討論內容，找出10大年輕人不生小孩原因。結果顯示，「買不起房、給不起孩子一個家」是網友不想「做」人首要原因。其他依序是：低薪、社會、職場對孕婦不友善、沒時間照顧小孩、健康狀況考量（不孕）、生育津貼補助太少、不喜歡小孩、享受兩人世界、更重視自己的工作，以及找不到安心的保母、幼兒園等。想要針對台灣網路世代「催生」，改善房價以及職場勞動條件仍是當務之急。
好孕雙管齊下：補助靠政府、健康找醫師
中華民國生育醫學會理事長張帆表示，依據內政部統計資料顯示，台灣男女初婚年齡男性平均32.3歲、女性平均30.3歲。晚婚，再加上台灣傳統社會價值是「先婚後有」，造成青年男女結婚後生育黃金年齡相對有限。
若不想讓健康狀態影響後續生育計畫，不妨參考「30要知道、35要諮詢、40要支援」原則，依據女性年齡，進行不同的生育規劃。張帆理事長表示，當女性過了30歲，婚後建議夫妻兩人善用婚後孕前健康檢查，同時進一步了解是否有家族史，以及是否存在有可能提高不孕風險的潛在疾病，例如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等。
35歲以上女性有懷孕計畫者，不妨及早諮詢專業不孕生殖機構，半年內無法懷孕，建議接受不孕症治療。40歲以上女性想孕要更積極，建議直接尋求醫療專業意見，了解是否可能需要試管嬰兒等療程，且為了母體以及胎兒健康，也須適時接受相關篩檢與孕期健康管理。為了提高國人生育率，國民健康署自今年七月一日起擴大試管嬰兒補助方案。國民健康署吳昭軍署長表示，擴大補助計畫上路迄今，民眾線上申請共有2萬3千多筆，其中逾2.2萬筆已通過審核，其餘也將儘速審核流程。而經過醫療機構執行人工生殖相關療程，包括取卵、胚胎植入等，執行完畢已超越8千筆，撥款累計近5億元。另外，進一步分析申請人資料，發現嘗試此次人工生殖補助計畫的年輕不孕夫妻，有增加的趨勢。
張帆理事長也表示，過往35歲以上族群是不孕症治療大宗，但自政府擴大適用對象後，門診觀察不僅求助不孕醫療的來診量提升，35歲以下年輕族群詢問度也明顯增加！
人工生殖補助上路 網友疑惑大破解！
台灣生殖醫學會秘書長何信頤指出，只要是一般夫妻，一方為我國國籍，而且妻子未滿45歲，並具不孕症診斷證明需進行試管嬰兒療程的民眾，都可以申請。目前全台逾90家衛生福利部國民健康署特約人工生殖機構都可以提供醫療服務，同時一併協助補助資格的線上申請。
至於如何得知是否有不孕症？何信頤醫師指出，小於35歲的男女沒有採取避孕措施，進行規律的性生活一年以上無法懷孕，或35歲以上的男女，進行規律且沒有避孕措施的性生活半年仍沒有懷孕，或是已知有不孕症的危險因子，舉凡如有子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等，皆應該提早接受評估。常見的檢測包括血液荷爾蒙檢測、精液檢測、超音波檢查、內視鏡檢查以及輸卵管攝影等。
在疫情時代，沒有慢性疾病的育齡男女，通常不是新冠疫苗的優先接種對象，部分民眾在近期才有機會排到疫苗。究竟是不是要等完整接種疫苗在接受不孕治療？何信頤醫師表示，疫苗接種與不孕療程不相排斥，只要避開取卵、植入或是人工授精療程兩日內，以免疫苗副作用或發燒影響醫療判斷即可。
此次，中華民國生育醫學會也邀請知名網紅「小廚娘」邱韻文，擔任好孕成家宣傳大使。邱韻文大學畢業後結婚，23歲即生下第一個寶寶，2年多後決定生二寶，辛苦備孕3年未果，經中醫調體質，也諮詢不孕門診，檢查子宮狀態良好，不過每個月的期待都落空，驚覺受孕也要靠運氣和緣分！對此，邱韻文曾經嘗試人工受孕，可惜流產，直到看到今年政府擴大試管嬰兒補助後決定積極治療，並且期待明年二寶的誕生，未來實現幸福成家的心願。
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