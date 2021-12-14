求助無門！「天堂W」玩家帳號狂被鎖 損失金額近百萬
甫在11月上市的線上遊戲「天堂W」，在12月1日起陸續封鎖16多萬筆帳號，有玩家因不滿投資數十萬資金被鎖住，今（14）日向桃園市議員黃敬平陳情，並向消保會求助。對此，桃園市主任消保官邱玉霞表示，目前全桃園市有87件陳情案，但因台灣是代理商，這屬於跨國消費爭議，將會請行政院消保處轉韓國當地消保團體協助。
編輯中心／綜合報導
2021-12-14 18:18:52｜2021-12-14 18:51:16
線上遊戲「天堂W」由韓國遊戲開發商NCsoft直營、台灣吉恩立遊戲公司代理，但近日卻爆出多比玩家的帳戶無預警被封鎖，裏頭儲值的現金從數百到數萬元都有，但項遊戲公司申請複查、救濟的程序都沒有，向總公司反應也被以語言不通而求助無門，因此組成自救會向市議員陳情。
桃園市議員黃敬平接獲投訴後，今日下午召開記者會，呼籲政府應多加監督業者、保護消費者權益。黃敬平說，江姓玩家在遊戲中，花費金額高達88萬元，但帳號卻在12月1日被封鎖，最後只追回31萬元，損失金額仍高達57萬，且相關案件也不止一件，今天更有8名玩家都反應帳號被封鎖，但在代理商或總公司反映後，也都無法解決問題，批遊戲公司查核方式是黑箱作業。
黃敬平說，遊戲公司獲得申訴卻不積極處理，對玩家來說很不公平，要求政府消保官應協助處理，不然消保法形同虛設，痛批行政機關監督無能。
對此，邱玉霞回應，目前該款遊戲在台灣只有代理商，經營權在韓國總公司，因此案件屬於跨國消費糾紛，現階段只能將資料交給中央消保處，再轉給韓國當地消保團體進行協助申訴，爭取被封鎖帳號玩家的權益。（編輯：林莞茜）