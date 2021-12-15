我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄長庚醫院神經內科蔡乃文醫師表示，CIDP以及急性炎症性脫髓鞘性多發性神經病變（又稱格林─巴利症候群Guillain-Barre Syndrome, GBS）患者過去多用高劑量類固醇治療，長期使用易伴隨高血壓、水牛肩等副作用。
隨著醫學發展進步，現在可施以血漿置換術、靜脈注射免疫球蛋白（intravenous immunoglobulin, IVIG）等方式減緩神經惡化，其中又以IVIG副作用最輕微，僅有極少數患者出現過敏現象。
靜脈注射免疫球蛋白納健保 協助降低患者經濟負擔
蔡乃文醫師說明，格林─巴利症候群是單一次急性發作，一次療程結束後患者大多恢復良好，但CIDP為慢性發炎性疾病，需一個月、甚至數年持續治療，不僅對於患者、其家人而言是身心上的長期抗戰，同時高價治療費用也可能成為家庭經濟重擔。
近來IVIG納入台灣健保，針對CIDP患者提供半年兩次、每個月每公斤約4g劑量的IVIG治療(依患者體重公斤數計算)，協助降低患者經濟負擔。蔡乃文醫師提醒，因醫療資源有限，健保給付劑量對於病情較嚴重的患者可能稍嫌不足，若患者有個人因素考量，可向主治醫師詢問及討論用藥細節。
週邊神經疾病關懷協會 提供病友交流渠道
蔡乃文醫師解釋，因CIDP患者數量不多，也未被認列重大傷病或罕見疾病，對患者而言權益較無保障，近來週邊神經疾病關懷協會成立，可協助團結病友力量以爭取社會福利及權益。
台灣週邊神經疾病關懷協會網址 https://www.twpnsa.org/index.php?lang=tw
入會方式及聯絡資訊：https://www.twpnsa.org/article.php?lang=tw&tb=6
病友楊先生說，罹病初期疾病資訊取得不易，只能從網路或回診時詢問醫師，面對疾病常常感覺慌張、無助，現在有關懷協會提供病友及病友家屬交流管道，可以互相關懷、鼓勵、分享照護經驗，讓病友彼此之間心靈上有依靠。
醫學進步藥物可期性高 患者面對疾病需保持正向心態
從過去到現在，神經疾病之病理機轉研究有很大幅度的進步，蔡乃文醫師呼籲CIDP、GBS患者面對疾病保持正向積極心態，並配合醫囑將身體狀態維持好，未來若有新藥問世，才能得到更好的治療效果。
資料來源：健康醫療網 免疫球蛋白治療納健保 成CIDP患者長期抗戰利器
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊